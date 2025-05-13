Иностранцы и лица без гражданства смогут получить статус УБД

Иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта, имеют право на получение статуса участника боевых действий.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Получить статус участника боевых действий (УБД) могут военные Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в защите страны — ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также в обороне украинских граждан во время вооруженной агрессии со стороны России. Это право определено законом и подтверждается соответствующими документами.

В то же время согласно законодательству, к категории военнослужащих относятся иностранцы и лица без гражданства, которые служат в ВСУ, по условиям Закона "О воинской обязанности и военной службе".

"Учитывая указанное выше, иностранцы, деятельность которых соответствует требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий. Они должны придерживаться таких же процедур, как и граждане Украины", — пояснил директор Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины полковник Сергей Галимский.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.