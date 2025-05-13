Іноземці та особи без громадянства зможуть отримати статус УБД

Іноземці та особи без громадянства, які служать у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту, мають право на отримання статусу учасника бойових дій.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Отримати статус учасника бойових дій (УБД) можуть військові Збройних сил України, які брали участь у захисті країни — її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, а також у обороні українських громадян під час збройної агресії з боку Росії. Це право визначено законом і підтверджується відповідними документами.

Водночас згідно з законодавством, до категорії військовослужбовців відносяться іноземці та особи без громадянства, які служать у ЗСУ, за умовами Закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

"Враховуючи зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій. Вони мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України", – пояснив директор Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України полковник Сергій Галімський.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків та 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що в 2025 році учасники бойових дій зможуть отримати ряд пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.