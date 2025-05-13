У Европы нет санкций, которые могут кардинально изменить ход боевых действий — эксперт (видео)

По словам кандидата политических наук Евгения Магды, пока Европа не имеет такого инструмента санкционного давления, который бы мог кардинально повлиять на ход боевых действий.

Related video

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

"У них нет санкций, которые могут кардинально изменить ход боевых действий. У них нет возможностей поставить Украине в короткий срок что-то, что существенно изменит ситуацию на поле боя", — убежден эксперт.

По его мнению, в Европе осознают, что пока не располагают санкциями, которые могли бы радикально повлиять на ход войны. Именно поэтому, по его мнению, европейские лидеры решили создать впечатление политической активности. Сначала из Киева позвонили Дональду Трампу, а уже следующей ночью президент РФ Владимир Путин публично заявил о готовности к возобновлению мирных переговоров. Магда считает, что это обращение было специально приурочено к удобному для Трампа времени — чтобы тот смог без проблем его увидеть.

"Россияне очень хорошо знают, как влиять на Трампа. А вот в Украине, к сожалению, с этим проблемы, потому что у Трампа и Зеленского отношения, скажем так, непростые", — подчеркнул Магда.

Он добавил, что Европа прежде всего руководствуется собственными интересами, поэтому ожидать простых решений не стоит.

Напомним, европейские лидеры выразили ультиматум Кремлю, призвав к немедленному прекращению огня. Представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус предостерег Россию, чтобы она прекратила огонь до конца 12 мая, иначе немецкое правительство инициирует подготовку новых санкций.

Позже, несмотря на предыдущие ультиматумы Кремлю, европейские лидеры решили не спешить с введением новых санкций. Это решение приняли после того, как стало известно о позиции США относительно возможных переговоров в Стамбуле.