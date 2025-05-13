У Європи немає санкцій, які можуть кардинально змінити перебіг бойових дій — експерт (відео)

За словами кандидата політичних наук Євгенія Магди, наразі Європа не має такого інструменту санкційного тиску, який би міг кардинально вплинути на перебіг бойових дій.

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Про це він розповів в етері телеканалу "Київ 24".

"У них немає санкцій, які можуть кардинально змінити перебіг бойових дій. У них немає можливостей поставити Україні короткий термін щось, що суттєво змінить ситуацію на полі бою", — переконаний експерт.

На його думку, в Європі усвідомлюють, що наразі не мають у своєму розпорядженні санкцій, які могли б радикально вплинути на перебіг війни. Саме тому, на його думку, європейські лідери вирішили створити враження політичної активності. Спершу з Києва зателефонували Дональду Трампу, а вже наступної ночі президент РФ Володимир Путін публічно заявив про готовність до відновлення мирних переговорів. Магда вважає, що це звернення було спеціально приурочене до зручного для Трампа часу — аби той зміг без проблем його побачити.

"Росіяни дуже добре знають, як впливати на Трампа. А от в Україні, на жаль, з цим проблеми, тому що у Трампа і Зеленського відносини, скажімо так, непрості", — підкреслив Магда.

Він додав, що Європа насамперед керується власними інтересами, тож очікувати простих рішень не варто.

Нагадаємо, європейські лідери висловили ультиматум Кремлю, закликавши до негайного припинення вогню. Представник уряду Федеративної Республіки Німеччина Штефан Корнеліус застеріг Росію, аби вона припинила вогонь до кінця 12 травня, інакше німецький уряд ініціює підготування нових санкцій.

Пізніше, попри попередні ультиматуми Кремлю, європейські лідери вирішили не поспішати з запровадженням нових санкцій. Це рішення ухвалили після того, як стало відомо про позицію США щодо можливих переговорів у Стамбулі.