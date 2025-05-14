В школе столько не заработаешь: учительница географии организовала незаконный "бизнес" (фото)

Женщина незаконно монетизировала свои знания, инструктируя мужчин призывного возраста. За свою "помощь" она просила более 658 тысяч гривен с человека.

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Деталями 14 мая поделились в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили канал незаконной переправки граждан призывного возраста через границу. Организатором схемы оказалась женщина, которая имеет и основную, законную работу — в школе.

Фото, сделанное во время задержания Фото: ГСПУ

"Интересно, что злоумышленница работает учительницей географии в Винницкой области. Вместо своих прямых обязанностей учить детей, она решила использовать знания в незаконной деятельности", — отметила пресс-служба.

Как установило следствие, украинка искала клиентов, предлагая свои услуги за 16 тысяч долларов (658 400 гривен по актуальному курсу) с человека. Она проводила мужчинам инструктаж и координировала маршруты для побега за границу вне КПП.

Фото, сделанное во время задержания Фото: ГСПУ

Учительницу задержали во время передачи денег. Во время обысков у нее изъяли средства, черновые записи, мобильные телефоны и автомобиль. Ей объявили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Фото, сделанное во время задержания Фото: ГСПУ

Напомним, народный депутат Дмитрий Микиша заявил, что ТЦК ежегодно получают от 0,8 до 2,1 млрд евро взяток. По его словам, расценки — разные, в частности выход из здания военкомата может стоить от 5 до 10 тысяч долларов.

Адвокат Анна Даниэль рассказала Фокусу о том, за что ТЦК могут штрафовать нынче украинцев. Размер штрафа может достигать до 25 тысяч гривен для граждан и до 59 тысяч — для юридических и должностных лиц.