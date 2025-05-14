Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

В школе столько не заработаешь: учительница географии организовала незаконный "бизнес" (фото)

Мобилизация в Украине, мобилизация новости, новости мобилизации, мобилизация, мобилизация 2025, новости Украины, ГПСУ, пограничники, Пограничная служба, Винницкая область, уклонисты, пересечение границы, выезд за границу, выезд из Украины
Фото: ГСПУ | Учительнице объявили подозрение

Женщина незаконно монетизировала свои знания, инструктируя мужчин призывного возраста. За свою "помощь" она просила более 658 тысяч гривен с человека.

Related video

Деталями 14 мая поделились в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили канал незаконной переправки граждан призывного возраста через границу. Организатором схемы оказалась женщина, которая имеет и основную, законную работу — в школе.

Мобилизация в Украине, мобилизация новости, новости мобилизации, мобилизация, мобилизация 2025, новости Украины, ГПСУ, пограничники, Пограничная служба, Винницкая область, уклонисты, пересечение границы, выезд за границу, выезд из Украины Fullscreen
Фото, сделанное во время задержания
Фото: ГСПУ

"Интересно, что злоумышленница работает учительницей географии в Винницкой области. Вместо своих прямых обязанностей учить детей, она решила использовать знания в незаконной деятельности", — отметила пресс-служба.

Как установило следствие, украинка искала клиентов, предлагая свои услуги за 16 тысяч долларов (658 400 гривен по актуальному курсу) с человека. Она проводила мужчинам инструктаж и координировала маршруты для побега за границу вне КПП.

Мобилизация в Украине, мобилизация новости, новости мобилизации, мобилизация, мобилизация 2025, новости Украины, ГПСУ, пограничники, Пограничная служба, Винницкая область, уклонисты, пересечение границы, выезд за границу, выезд из Украины Fullscreen
Фото, сделанное во время задержания
Фото: ГСПУ

Учительницу задержали во время передачи денег. Во время обысков у нее изъяли средства, черновые записи, мобильные телефоны и автомобиль. Ей объявили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Мобилизация в Украине, мобилизация новости, новости мобилизации, мобилизация, мобилизация 2025, новости Украины, ГПСУ, пограничники, Пограничная служба, Винницкая область, уклонисты, пересечение границы, выезд за границу, выезд из Украины Fullscreen
Фото, сделанное во время задержания
Фото: ГСПУ

Напомним, народный депутат Дмитрий Микиша заявил, что ТЦК ежегодно получают от 0,8 до 2,1 млрд евро взяток. По его словам, расценки — разные, в частности выход из здания военкомата может стоить от 5 до 10 тысяч долларов.

Адвокат Анна Даниэль рассказала Фокусу о том, за что ТЦК могут штрафовать нынче украинцев. Размер штрафа может достигать до 25 тысяч гривен для граждан и до 59 тысяч — для юридических и должностных лиц.