У школі стільки не заробиш: вчителька географії організувала незаконний "бізнес" (фото)

Жінка незаконно монетизувала свої знання, інструктуючи чоловіків призовного віку. За свою «допомогу» вона просила понад 658 тисяч гривень з людини.

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Деталями 14 травня поділились у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили канал незаконного переправлення громадян призовного віку через кордон. Організаторкою схеми виявилась жінка, яка має й основну, законну роботу — у школі.

Фото, зроблене під час затримання Фото: ДПСУ

"Цікавим є те, що зловмисниця працює вчителькою географії на Вінниччині. Замість своїх прямих обов’язків вчити дітей, вона вирішила використовувати знання у незаконній діяльності", — зауважила пресслужба.

Як встановило слідство, українка шукала клієнтів, пропонуючи свої послуги за 16 тисяч доларів (658 400 гривень за актуальним курсом) з людини. Вона проводила чоловікам інструктаж і координувала маршрути для втечі за кордон поза межами КПП.

Фото, зроблене під час затримання Фото: ДПСУ

Вчительку затримали під час передачі грошей. Під час обшуків у неї вилучили кошти, чорнові записи, мобільні телефони та автомобіль. Їй оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Фото, зроблене під час затримання Фото: ДПСУ

Нагадаємо, народний депутат Дмитро Микиша заявив, що ТЦК щорічно отримують від 0,8 до 2,1 млрд євро хабарів. З його слів, розцінки — різні, зокрема вихід з будівлі військкомату може коштувати від 5 до 10 тисяч доларів.

Адвокатка Анна Даніель розповіла Фокусу про те, за що ТЦК можуть штрафувати нині українців. Розмір штрафу може сягати до 25 тисяч гривень для громадян і до 59 тисяч — для юридичних і посадових осіб.