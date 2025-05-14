"Лучше никто не научит": в каждой украинской школе должен быть ветеран, — Верещук

В Офисе президента выступили за то, чтобы курс "Защита Украины" преподавали люди, которые имеют реальный опыт войны. Для того, чтобы настоящие защитники обучали детей, ей хотят быстро подготовить.

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Об этом 14 мая заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

"В каждой украинской школе должен быть ветеран или ветеранка. Именно они должны преподавать курс "Защита Украины". Лучше них никто не научит детей, что такое защищать свое государство", — подчеркнула она.

По ее словам, в Украине должны быстро научить достаточное количество ветеранов быть инструкторами в средних школах. Так хотят совместить патриотическое образование детей и трудоустройство воинов после возвращения в гражданскую жизнь.

Верещук анонсировала соответствующий совместный приказ Минобразования и Минветеранов. Она сообщила, что его следует ожидать уже на этой неделе.

"Да, есть еще проблема — низкие зарплаты. Бюджет Минобразования ограничен. Но я убеждена: местные общины должны найти возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов. Потому что, когда ветеран учит детей — страна имеет будущее", — добавила заместитель руководителя ОП.

Напомним, как сообщали в Министерстве образования и науки Украины, учебный год продлится до 30 июня, но эта дата — не обязательная для завершения занятий. Решение, когда проводить последний звонок, школы принимают автономно.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о государственном приложении "Мрія" — детском аналоге "Дія". Там реализуют виртуальную валюту, которую школьники смогут получать за знания, а тратить ее можно будет на кино, мастер-классы, квесты или курсы по иностранному языку.