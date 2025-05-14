"Краще ніхто не навчить": в кожній українській школі має бути ветеран, — Верещук

В Офісі президента виступили за те, щоб курс «Захист України» викладали люди, які мають реальний досвід війни. Для того, щоб справжні захисники навчали дітей, їй хочуть швидко підготувати.

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Про це 14 травня заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"У кожній українській школі має бути ветеран або ветеранка. Саме вони мають викладати курс "Захист України". Краще них ніхто не навчить дітей, що таке захищати свою державу", — наголосила вона.

З її слів, в Україні мають швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами у середніх школах. Так хочуть поєднати патріотичну освіту дітей і працевлаштування воїнів після повернення у цивільне життя.

Верещук анонсувала відповідний спільний наказ Міносвіти та Мінветеранів. Вона повідомила, що на нього слід очікувати вже цього тижня.

"Так, є ще проблема — низькі зарплати. Бюджет Міносвіти обмежений. Але я переконана: місцеві громади мають знайти можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів. Бо, коли ветеран навчає дітей — країна має майбутнє", — додала заступниця керівника ОП.

Нагадаємо, як повідомляли у Міністерстві освіти й науки України, навчальний рік триматиме до 30 червня, але ця дата — не обов’язкова для завершення занять. Рішення, коли проводити останній дзвоник, школи ухвалюють автономно.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про державний застосунок "Мрія" — дитячий аналог "Дії". Там реалізують віртуальну валюту, яку школярі зможуть отримувати за знання, а витрачати її можна буде на кіно, майстеркласи, квести або курси з іноземної мови.