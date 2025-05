Индия захватила китайскую ракету PL-15, которую выпустил Пакистан: Пекин разочарован

Индия захватила неповрежденную ракету класса "воздух-воздух" PL-15 китайского производства, запущенную ВВС Пакистана. Пекин разочарован тем, что китайская ракета попала в руки Индии, поскольку показатели этой ракеты в ходе короткой войны ошеломили западный мир.

Об этом говорится в статье издания National Interest "Индия только что захватила китайскую ракету PL-15 у Пакистана", которую перевел Фокус.

Пакистан буквально размазал ВВС Индии (IAF) во время первой атаки

По сообщениям из Индии, в руки ее военных попала неповрежденная ракета класса "воздух-воздух" PL-15 китайского производства, запущенная либо с китайского самолета J-10C, либо с J-17 ВВС Пакистана.

Это ключевое событие и достижение для индусов после того, как Пакистан буквально размазал ВВС Индии (IAF) во время первой атаки в начале четырехдневной войны между двумя странами. Перемирие, заключенное при посредничестве американцев, остановило войну – по крайней мере, на время.

Захватив неповрежденную PL-15, индийские военные теперь могут изучить эту систему, при необходимости произвести обратную разработку и найти меры противодействия. Возможно, Индии даже удастся найти способ полностью обезвредить это оружие, прежде чем ей снова придется столкнуться с ним в бою.

Китайская ракета PL-15 Фото: Википедия

Почему не взорвалась захваченная PL-15

Согласно индийским военным источникам, захваченная ракета PL-15 имела техническую проблему – у нее не сработала функция самоуничтожения. Обычно, когда ракета запускается и не находит цель, она может активировать последовательность самоуничтожения, чтобы враг не смог захватить ракету и проанализировать ее уязвимости.

Пекин разочарован тем, что китайская ракета попала в руки Индии, – тем более что показатели этой ракеты в ходе короткой войны ошеломили западный мир. Во время войны PL-15 стала серьезной проблемой для индийских ВВС, превзойдя более совершенные французские и российские образцы вооружения на службе IAF.

Теперь индийские военные исследователи смогут получить ключевые сведения об искателе PL-15, ее даталинке, двигательной установке и некоторых других ключевых технологических факторах этой уникальной и динамичной китайской ракеты класса "воздух-воздух". Получив PL-15, IAF узнают, как китайские системы противостоят радиоэлектронной борьбе, что позволит Индии создать обходные пути для этой конкретной технологии. Другими словами, будут разработаны более эффективные контрмеры против китайских систем.

Ракета PL-15 Фото: Википедия

Индийские военные собираются провести обратный инжиниринг

Новые сообщения о захвате Индией неповрежденной PL-15 свидетельствуют о том, что индийские военные собираются провести обратный инжиниринг радарного искателя с усовершенствованной электронно-сканирующей решеткой (AESA), который наводит китайскую PL-15. Индийцам еще предстоит самостоятельно разработать подобную систему. Однако теперь они могут просто скопировать китайскую разработку и внедрить ее в свое собственное оружие – так же, как это сделал Китай для создания своих современных арсеналов вооружений.

У индийского правительства есть все причины злиться, в частности, на французов за то, что они по завышенной цене продали Индии системы, не оправдавшие себя в ходе войны. Тот факт, что теперь индусам приходится переделывать якобы менее совершенную китайскую ракету PL-15 и внедрять эту технологию в свои собственные ракеты класса "воздух-воздух" (Beyond Visual Range Air-to-Air Missile, BVRAAM), свидетельствует о том, насколько проржавела западная оборонно-технологическая база.

Очевидно, что единственное, на чем держатся многие из западных фирм, – это их наследие в виде отличных систем. Но на сегодняшнем поле боя дешевые китайские системы вполне могут сравниться с западными аналогами и даже превзойти их.

В поражении Индии есть один плюс

Плюс всего индийско-пакистанского конфликта в том, что Индия теперь видит свои слабые места в отношении китайских военных технологий. Поскольку Китай является одним из двух крупнейших региональных соперников Индии, и ранее Индия уже сражалась с китайскими войсками в Ладакхе, индусы смогут раздобыть секреты PL-15 как раз к тому моменту, когда китайцы решат вновь начать боевые действия.

Еще более обнадеживающая перспектива заключается в том, что индусы позволят американцам взглянуть на PL-15. Соединенные Штаты находятся на грани большой войны с Китайской Народной Республикой за судьбу Тайваня, и американские системы обороны наверняка не смогут противостоять тому оружию, которое китайские войска будут использовать против американцев и их союзников.

Вашингтон нуждается в реальной и действенной технической информации об оружии, подобном PL-15, пока две великие державы присматриваются друг к другу и готовятся к большой битве. Таким образом, Индия оказала Западу огромную услугу, захватив PL-15. Будем надеяться, что Нью-Дели и Вашингтон смогут раскрыть ее секреты, пока не стало слишком поздно.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.