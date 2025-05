Індія захопила китайську ракету PL-15, яку випустив Пакистан: Пекін розчарований

Індія захопила неушкоджену ракету класу "повітря-повітря" PL-15 китайського виробництва, запущену ВПС Пакистану. Пекін розчарований тим, що китайська ракета потрапила до рук Індії, оскільки показники цієї ракети під час короткої війни приголомшили західний світ.

Про це йдеться у статті видання National Interest "Індія щойно захопила китайську ракету PL-15 у Пакистану", яку переклав Фокус.

Пакистан буквально розмазав ВПС Індії (IAF) під час першої атаки

За повідомленнями з Індії, до рук її військових потрапила неушкоджена ракета класу "повітря-повітря" PL-15 китайського виробництва, запущена або з китайського літака J-10C, або з J-17 ВПС Пакистану.

Це ключова подія і досягнення для індусів після того, як Пакистан буквально розмазав ВПС Індії (IAF) під час першої атаки на початку чотириденної війни між двома країнами. Перемир'я, укладене за посередництва американців, зупинило війну — принаймні, на деякий час.

Захопивши неушкоджену PL-15, індійські військові тепер можуть вивчити цю систему, за необхідності провести зворотну розробку і знайти заходи протидії. Можливо, Індії навіть вдасться знайти спосіб повністю знешкодити цю зброю, перш ніж їй знову доведеться зіткнутися з нею в бою.

Китайська ракета PL-15 Фото: Вікіпедія

Чому не вибухнула захоплена PL-15

Згідно з індійськими військовими джерелами, захоплена ракета PL-15 мала технічну проблему — у неї не спрацювала функція самознищення. Зазвичай, коли ракета запускається і не знаходить ціль, вона може активувати послідовність самознищення, щоб ворог не зміг захопити ракету і проаналізувати її вразливості.

Пекін розчарований тим, що китайська ракета потрапила до рук Індії, — тим паче що показники цієї ракети під час короткої війни приголомшили західний світ. Під час війни PL-15 стала серйозною проблемою для індійських ВПС, перевершивши більш досконалі французькі та російські зразки озброєння на службі IAF.

Тепер індійські військові дослідники зможуть отримати ключові відомості про шукач PL-15, її даталінк, рушійну установку і деякі інші ключові технологічні фактори цієї унікальної і динамічної китайської ракети класу "повітря-повітря". Отримавши PL-15, IAF дізнаються, як китайські системи протистоять радіоелектронній боротьбі, що дасть змогу Індії створити обхідні шляхи для цієї конкретної технології. Інакше кажучи, буде розроблено більш ефективні контрзаходи проти китайських систем.

Ракета PL-15 Фото: Вікіпедія

Індійські військові збираються провести зворотний інжиніринг

Нові повідомлення про захоплення Індією неушкодженої PL-15 свідчать про те, що індійські військові збираються провести зворотний інжиніринг радарного шукача з удосконаленою електронно-сканувальною решіткою (AESA), який наводить китайську PL-15. Індійцям ще належить самостійно розробити подібну систему. Однак тепер вони можуть просто скопіювати китайську розробку і впровадити її у свою власну зброю — так само, як це зробив Китай для створення своїх сучасних арсеналів озброєнь.

В індійського уряду є всі причини злитися, зокрема, на французів за те, що вони за завищеною ціною продали Індії системи, які не виправдали себе під час війни. Той факт, що тепер індусам доводиться переробляти нібито менш досконалу китайську ракету PL-15 і впроваджувати цю технологію у свої власні ракети класу "повітря-повітря" (Beyond Visual Range Air-to-Air Missile, BVRAAM), свідчить про те, наскільки проржавіла західна оборонно-технологічна база.

Очевидно, що єдине, на чому тримаються багато хто із західних фірм, — це їхня спадщина у вигляді відмінних систем. Але на сьогоднішньому полі бою дешеві китайські системи цілком можуть зрівнятися із західними аналогами і навіть перевершити їх.

У поразці Індії є один плюс

Плюс усього індійсько-пакистанського конфлікту в тому, що Індія тепер бачить свої слабкі місця щодо китайських військових технологій. Оскільки Китай є одним із двох найбільших регіональних суперників Індії, і раніше Індія вже воювала з китайськими військами в Ладакху, індуси зможуть роздобути секрети PL-15 якраз на той момент, коли китайці вирішать знову почати бойові дії.

Ще більш обнадійлива перспектива полягає в тому, що індуси дозволять американцям поглянути на PL-15. Сполучені Штати перебувають на межі великої війни з Китайською Народною Республікою за долю Тайваню, і американські системи оборони, напевно, не зможуть протистояти тій зброї, яку китайські війська використовуватимуть проти американців та їхніх союзників.

Вашингтон потребує реальної та дієвої технічної інформації про зброю, подібну до PL-15, поки дві великі держави придивляються одна до одної і готуються до великої битви. Таким чином, Індія зробила Заходу величезну послугу, захопивши PL-15. Будемо сподіватися, що Нью-Делі і Вашингтон зможуть розкрити її секрети, поки не стало занадто пізно.

