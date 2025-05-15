"До окраин Киева": РФ накапливает военную мощь для захвата новых территорий Украины, – CNN

Войска РФ перебрасывают значительные силы к линии фронта, пока украинские и российские чиновники готовятся к переговорам о мире в Стамбуле. Цели Москвы по максимальному захвату территорий Украины не меняются.

Related video

Об этом сообщили телеканалу CNN два американских чиновника, знакомые с последними разведданными.

Пока украинские и российские чиновники готовятся к переговорам в Стамбуле, российские военные командиры формируют крупные силы. Возможное наступление ВС РФ будет направлено на захват новых территорий на востоке Украины.

Видеозаписи последних недель свидетельствуют, что Россия перебрасывает значительные силы и технику на позиции в нескольких десятках километров от линии фронта. Секретные кадры показывают обширную сеть блиндажей, брезентовых навесов и транспортных средств, расставленных вдоль.

"[Президент России Владимир] Путин попытается захватить все территории, которые сможет. Вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить все, что смогут", — сказал один из собеседников.

Оккупационные войска, по оценкам США, сдерживают украинские беспилотники и минные поля. При этом у ВС РФ сохраняется значительное преимущество в живой силе.

Украина страдает от значительной нехватки людских ресурсов на поле боя. У РФ тоже наблюдаются проблемы с количеством военных. По данным источника, признаки того, что Северная Корея отправит войска в Украину, отсутствуют.

Разведоценки Штатов показывают, что военные цели России по захвату территории Украины практически не изменились, несмотря на призывы администрации президента США Дональда Трампа ввести 30-дневное перемирие и начать мирные переговоры.

Напомним, оперативно-тактическая группировка войск ВСУ "Харьков" отмечала начало летнего наступления войск России. Особенно напряженніе бои — в районе Липцев Харьковской области.

Фокус уже писал об активизации российских подразделений на Южном направлении. Попытки штурмов происходят практически без остановок.