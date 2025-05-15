"До околиць Києва": РФ накопичує військову міць для захоплення нових територій України, — CNN

Війська РФ перекидають значні сили до лінії фронту, поки українські та російські посадовці готуються до переговорів про мир у Стамбулі. Цілі Москви щодо максимального захоплення територій України не змінюються.

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Про це повідомили телеканалу CNN два американські чиновники, знайомі з останніми розвідданими.

Поки українські та російські чиновники готуються до переговорів у Стамбулі, російські військові командири формують великі сили. Можливий наступ ЗС РФ буде спрямований на захоплення нових територій на сході України.

Відеозаписи останніх тижнів свідчать, що Росія перекидає значні сили і техніку на позиції за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Секретні кадри показують велику мережу бліндажів, брезентових навісів і транспортних засобів, розставлених уздовж.

"[Президент Росії Володимир] Путін спробує захопити всі території, які зможе. Аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть", — сказав один зі співрозмовників.

Окупаційні війська, за оцінками США, стримують українські безпілотники і мінні поля. При цьому у ЗС РФ зберігається значна перевага в живій силі.

Україна потерпає від значної нестачі людських ресурсів на полі бою. У РФ теж спостерігаються проблеми з кількістю військових. За даними джерела, ознаки того, що Північна Корея відправить війська в Україну, відсутні.

Розвідоцінки Штатів показують, що військові цілі Росії щодо захоплення території України практично не змінилися, незважаючи на заклики адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити 30-денне перемир'я і почати мирні переговори.

Нагадаємо, оперативно-тактичне угруповання військ ЗСУ "Харків" відзначало початок літнього наступу військ Росії. Особливо напружені бої — в районі Липців Харківської області.

Фокус уже писав про активізацію російських підрозділів на Південному напрямку. Спроби штурмів відбуваються практично без зупинок.