В Южной Корее сразу 8 военных фрегатов ВМС отправили на ремонт: что произошло

В Южной Корее сразу 8 военных фрегатов, построенных компаниями Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries отправили на ремонт из-за обнаруженного технического брака.

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Об этом сообщает издание Baird Мaritime.

По сообщению медиа, во фрегатах ВМС Республики Корея обнаружили ряд структурных дефектов.

Королевское управление яхт Королевского университета в Оклахоме подтвердило, что восемь фрегатов, построенных между 2015 и 2023 годами компаниями Hanwha Ocean (когда она еще работала под названием Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering) и HD Hyundai Heavy Industries, имели конструктивные недостатки.

Чиновники ВМС провели обзор процессов строительства фрегатов после получения сообщений о трещинах и утечках в соответствующих топливных магистралях. Оказалось, что в судах использовались низкопрочные сплавы, которые отличались от тех, что были в конструкторских чертежах, и поэтому не соответствовали проектным требованиям.

Поскольку если бы все эти фрегаты были выведены из работы из-за дефектов, это привело бы к пробелу в боевых возможностях Южной Кореи, из-за чего Военно-морские силы выделили средства из собственного чрезвычайного бюджета для содействия немедленной замене поврежденных топливных линий в качестве временной меры.

Чиновник Администрации программы оборонных закупок (DAPA), главного подразделения закупок южнокорейских вооруженных сил, подтвердил, что средства, выделенные ВМС на ремонт, составили "несколько миллиардов вон" (один миллиард вон эквивалентен примерно 700 000 долларов США, — ред.).

Компания Hanwha Ocean признала, что в конструкции фрегатов действительно были недостатки, и обязалась покрыть все расходы на ремонт.

Расследование показало, что компания Hanwha Ocean, которая отвечала за детальный проект и строительство головного корабля класса ROKS Daegu, использовала низкопрочные трубопроводные материалы, которые отличались от тех, что были предусмотрены в проектных чертежах, во время строительства, что привело к появлению трещин.

Hanwha Ocean заявила, что субподрядчик "сами по себе использовал материал для труб, отличный от того, что было указано в конструкторских чертежах, и понял проблему только после утечки топлива из двигателя".

Еще один обнаруженный структурный дефект, который привел к утечкам топлива, был связан с трубопроводами. Во фрегатах класса Daegu трубопроводы с забортной морской водой проведены через топливные баки, что повышает риск коррозии и попадания воды в топливо и рано или поздно приведет к коррозии силовой установки корабля.

DAPA заявила, что Агентство по технологиям и качеству обороны, как аудиторский орган, одобрило эту конструкцию фрегатов и поэтому частично отвечает за дефект и вызванные им утечки топлива.

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