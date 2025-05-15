У Південній Кореї одразу 8 військових фрегатів ВМС відправили на ремонт: що сталося

У Південній Кореї одразу 8 військових фрегатів, збудованих компаніями Hanwha Ocean та HD Hyundai Heavy Industries відправили на ремонт через виявлений технічний брак.

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Про це повідомляє видання Baird Мaritime.

За повідомленням медіа, у фрегатах ВМС Республіки Корея виявили низку структурних дефектів.

Королівське управління яхт Королівського університету в Оклахомі підтвердило, що вісім фрегатів, побудованих між 2015 і 2023 роками компаніями Hanwha Ocean (коли вона ще працювала під назвою Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering) та HD Hyundai Heavy Industries, мали конструктивні недоліки.

Посадовці ВМС провели огляд процесів будівництва фрегатів після отримання повідомлень про тріщини та витоки у відповідних паливних магістралях. Виявилося що у суднах використовувалися низькоміцні сплави, які відрізнялися від тих, що були в конструкторських кресленнях, і тому не відповідали проєктним вимогам.

Оскільки якби всі ці фрегати були виведені з роботи через дефекти, це призвело б до прогалини у бойових можливостях Південної Кореї, через що Військово-морські сили виділили кошти з власного надзвичайного бюджету для сприяння негайній заміні пошкоджених паливних ліній як тимчасового заходу.

Посадовець Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA), головного підрозділу закупівель південнокорейських збройних сил, підтвердив, що кошти, виділені ВМС на ремонт, склали "кілька мільярдів вон" (один мільярд вон еквівалентний приблизно 700 000 доларів США, – ред.).

Компанія Hanwha Ocean визнала, що у конструкції фрегатів справді були недоліки, і зобов'язалася покрити всі витрати на ремонт.

Розслідування показало, що компанія Hanwha Ocean, яка відповідала за детальний проект та будівництво головного корабля класу ROKS Daegu , використовувала низькоміцні трубопровідні матеріали, які відрізнялися від тих, що були передбачені в проектних кресленнях, під час будівництва, що призвело до появи тріщин.

Hanwha Ocean заявила, що субпідрядник "самі по собі використав матеріал для труб, відмінний від того, що було зазначено в конструкторських кресленнях, і зрозумів проблему лише після витоку палива з двигуна".

Ще один виявлений структурний дефект, який призвів до витоків палива, був пов'язаний з трубопроводами. У фрегатах класу Daegu трубопроводи із забортною морською водою проведені через паливні баки, що підвищує ризик корозії та потрапляння води у паливо і рано чи пізно призведе до корозії силової установки корабля.

DAPA заявила, що Агентство з технологій та якості оборони, як аудиторський орган, схвалило цю конструкцію фрегатів і тому частково відповідає за дефект та спричинені ним витоки палива.

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