Учились на войне в Украине: в Британии испытали наземный дрон GEREON (фото)

Немецкая компания ARX Robotics привезла в Великобританию наземные дроны GEREON, которые прошли испытания в Украине и попали на фронт. Производители объяснили, что улучшили устройство и теперь говорят не о проекте или идеях, а о реальном функционале.

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О наземном дроне GEREON, который немцы привезли в Великобританию, написали на портале Defense Blog.

На портале рассказали, что ARX Robotics показала GEREON военным и представителям Минобороны Британии. Главная цель визита — демонстрация реальных возможностей устройства, которое используется в шести армиях мира. Разработчики объяснили, что платформа побывала на войне в Украине и прошла реальные испытания в полевых условиях. Объясняется, что цель компании — изучение современной войны и создание устройств, которые подходят для новых ситуаций, говорится в статье.

"Созданная на основе отзывов о боевых действиях и оперативного опыта в Украине, система GEREON разработана для масштабируемости и готовности к развертыванию", — заявили немцы, добавив, чтобы планируют построить завод в Британии по производству 1 300 ед. в год.

В статье привели возможности наземной платформы GEREON, которую испытали в Украине:

дистанционное управление (используется операционная система Mithra);

проведение разведки;

транспортировка боезапаса;

эвакуация раненых.

Считается, что наземные дроны облегчат работу пехотных подразделений, поскольку военные легче смогут менять дислокацию, налаживать логистику и при этом меньше рисковать, пояснили на Defense Blog.

На портале разместили фото наземных дронов GEREON, которые увидели представители Британии. При этом подытоживается, что сделку пока не заключили, но очень надеются на это.

Наземные дроны - GEREON во время движения по грунтовой дороге Фото: Defense Blog Наземные дроны - GEREON в окружении военных Фото: Defense Blog

На портале компании можно узнать детали сотрудничества с Украиной. Производители объяснили, что устройство модернизировали в соответствии с "конкретными оперативными требованиями солдат". После полевых испытаний немецкие инженеры проводили "быстрые итеративные циклы разработки" и в итоге "внедрили ряд механических и программных модификаций". В феврале 2025 года ВСУ получили 30 устройств, заявила ARX Robotics.

Наземные дроны — детали

Отметим, Фокус ранее рассказывал о наземных дронах GEREON немецкого производства. Зимой 2023 года в медиа сообщили, что армия Германии получила новые устройства и использовала их во время военных учений. Объясняется, что дроны помогают вести городские бои и воевать в лесистой местности.

Напоминаем, в апреле в Украине провели испытания наземных дронов на оптоволокне, которые научились ездить на 10 км дальше. Между тем издание The Telegraph рассказало о том, какие виды роботизированных платформ и БПЛА используют ВСУ во время боевых действий.