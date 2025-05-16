Вчились на війні в Україні: у Британії випробували наземний дрон GEREON (фото)

Німецька компанія ARX Robotics привезла у Велику Британію наземні дрони GEREON, які пройшли випробування в Україні та потрапили на фронт. Виробники пояснили, що покращили пристрій і тепер говорять не про проєкт або ідеї, а про реальний функціонал.

Related video

Про наземний дрон GEREON, який німці привезли у Велику Британію, написали на порталі Defense Blog.

На порталі розповіли, що ARX Robotics показала GEREON військовим та представникам Міноборони Британії. Головна мета візиту — демонстрація реальних можливостей пристрою, який використовується в шести арміях світу. Розробники пояснили, що платформа побувала на війні в Україні та пройшла реальні випробування у польових умовах. Пояснюється, що мета компанії — вивчення сучасної війни та створення пристроїв, які підходять для нових ситуацій, ідеться у статті.

"Створена на основі відгуків про бойові дії та оперативного досвіду в Україні, система GEREON розроблена для масштабованості та готовності до розгортання", — заявили німці, додавши, щоб планують збудувати завод у Британії з виробництва 1 300 од. на рік.

У статті навели можливості наземної платформи GEREON, яку випробували в Україні:

дистанційне керування (використовується операційна система Mithra);

проведення розвідки;

транспортування боєзапасу;

евакуація поранених.

Вважається, що наземні дрони полегшать роботу піхотних підрозділів, оскільки військові легше зможуть змінювати дислокацію, налагоджувати логістику і при цьому менше ризикувати, пояснили на Defense Blog.

На порталі розмістили фото наземних дронів GEREON, які побачили представники Британії. При цьому підсумовується, що угоду поки не уклали, але дуже сподіваються на це.

Наземні дрони - GEREON під час руху грунтовою дорогою Фото: Defense Blog Наземні дрони - GEREON в оточенні військових Фото: Defense Blog

На порталі компанії можна дізнатись деталі співпраці з Україною. Виробники пояснили, що пристрій модернізували відповідно до "конкретних оперативних вимог солдатів". Після польових випробувань німецькі інженери проводили "швидкі ітеративні цикли розробки" і в підсумку "впровадила низку механічних та програмних модифікацій". В лютому 2025 року ЗСУ отримали 30 пристроїв, заявила ARX Robotics.

Наземні дрони — деталі

Зазначимо, Фокус раніше розповідав про наземні дрони GEREON німецького виробництва. Взимку 2023 року у медіа повідомили, що армія Німеччини отримала нові пристрої й використала їх під час військових навчань. Пояснюється, що дрони допомагають вести міські бої та воювати у лісистій місцевості.

Нагадуємо, у квітні в Україні провели випробування наземних дронів на оптоволокні, які навчились їздити на 10 км далі. Тим часом видання The Telegraph розповіло про те, які види роботизованих платформ та БПЛА використовують ЗСУ під час бойових дій.