Для ПВО и баллистики: Rheinmetall и Lockheed Martin локализуют производство ракет в ЕС

Ведущие вооруженные концерны Rheinmetall и Lockheed Martin планируют начать производство ракет к ряду комплексов — от ПВО до баллистики. Сейчас компании согласовывают планы и ждут разрешения своих правительств.

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Об этом сообщает издание Hartpunkt.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по созданию совместного предприятия. Основная причина такого шага — недостаточность производственных мощностей в США для удовлетворения спроса в Европе, сказал Паппергер.

"Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить ракеты из Америки, это слишком долго. Поэтому оба партнера хотели создать европейский "Центр компетенции" по ракетам. Например, ракеты ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3 могут производиться совместно. Ракеты ATACMS имеют дальность полета около 300 километров, тогда как GMLRS имеют дальность полета 150 километров. Hellfire и JAGM — это оружие класса "воздух-земля", а PAC-3 — одна из двух ракет, используемых в системе противовоздушной обороны Patriot", — сказал глава немецкого концерна.

По его словам, сейчас в планах наладить цепочки поставок, развить производственные мощности до 10 тысяч ракет, а также производить такое же количество больших и малых ракетных двигателей в год. По мнению Паппергера, производственная линия будет готова через 12-13 месяцев, но проект требует одобрения правительства США, над чем работают оба партнера.

Гендиректор Rheinmetall заявил, что текущая потребность среди заказчиков в ракетах составляет 600-800 ракет ATACMS в год, около 2500 ракет GMLR, 5000 ракет Hellfires, 5200 ракет JAGM и до 300 ракет PAC-3. В то же время европейские клиенты предпочитают ATACMS с дальностью до 300 километров, а в Германии также обсуждают о создании ракеты с дальнобойностью до 600 километров.

В Lockheed Martin подтвердили планы такого проекта. Сейчас определяет ключевые потребности на рынке вооружения и пытается тоже найти способы реализации проектов в странах Европы. Сейчас в американском концерне подтвердили слова Армина Паппергера, что дальнейшая разработка этого проекта потребует "одобрения правительств США и Германии", поскольку переговоры все еще продолжаются, а все обнародованные детали "являются преждевременными и неофициальными".

Ранее сообщалось, что Rheinmetall показала новые возможности системы Skyranger 35. Новейший комплекс ПВО стал продолжением немецких самоходных зенитных комплексов, таких как Gepard, которые доказали свою эффективность в боевых действиях в Украине.

Впоследствии стало известно, что Rheinmetall на новом заводе выпустит 350 000 снарядов в год. Новый завода Werk Niedersachsen уже планирует к 2026 году выпускать до 350 тыс. артснарядов ежегодно, что почти вдвое больше первоначального плана.