Для ППО та балістики: Rheinmetall і Lockheed Martin локалізують виробництво ракет в ЄС

Провідні збройні концерни Rheinmetall і Lockheed Martin планують розпочати виробництво ракет до низки комплексів — від ППО до балістики. Наразі компанії погоджують плани та чекають на дозвіл своїх урядів.

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Про це повідомляє видання Hartpunkt.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що наразі тривають переговори щодо створення спільного підприємства. Основна причина такого кроку є недостатність виробничих потужностей у США для задоволення попиту в Європі, сказав Паппергер.

"Іноді доводиться чекати десять років, щоб отримати ракети з Америки, це надто довго. Тому обидва партнери хотіли створити європейський "Центр компетенції" з ракет. Наприклад, ракети ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM та PAC-3 можуть вироблятися спільно. Ракети ATACMS мають дальність польоту близько 300 кілометрів, тоді як GMLRS мають дальність польоту 150 кілометрів. Hellfire та JAGM – це зброя класу "повітря-земля", а PAC-3 – одна з двох ракет, що використовуються в системі протиповітряної оборони Patriot", — сказав глава німецького концерну.

За його словами, наразі в планах налагодити ланцюжки постачань, розвинути виробничі потужності до 10 тисяч ракет, а також виробляти таку ж кількість великих і малих ракетних двигунів на рік. На думку Паппергера, виробнича лінія буде готова через 12-13 місяців, але проєкт потребує схвалення уряду США, над чим працюють обидва партнери.

Гендиректор Rheinmetall заявив, що поточна потреба серед замовників у ракетах складає 600-800 ракет ATACMS на рік, близько 2500 ракет GMLR, 5000 ракет Hellfires, 5200 ракет JAGM та до 300 ракет PAC-3. Водночас європейські клієнти віддають перевагу ATACMS з дальністю до 300 кілометрів, а в Німеччині також обговорюють про створення ракети з далекобійністю до 600 кілометрів.

В Lockheed Martin підтвердили плани такого проєкту. Наразі визначає ключові потреби на ринку озброєння та намагається теж знайти способи реалізації проєктів у країнах Європи. Наразі в американському концерні підтвердили слова Арміна Паппергера, що подальша розробка цього проєкту вимагатиме "схваленню урядів США та Німеччини", оскільки переговори все ще тривають, а всі оприлюднені деталі "є передчасними та неофіційними".

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall показала нові можливості системи Skyranger 35. Новітній комплекс ППО став продовженням німецьких самохідних зенітних комплексів, як-от Gepard, які довели свою ефективність у бойових діях в Україні.

Згодом стало відомо, що Rheinmetall на новому заводі випустить 350 000 снарядів на рік. Новий заводу Werk Niedersachsen вже планує до 2026 року випускатимуть до 350 тис. артснарядів щорічно, що майже вдвічі більше початкового плану.