Бомбардировка Купянска: ВС РФ ударили по жилому району тяжелой бомбой ФАБ-500 (фото)

Российские войска нанесли авиаудар бомбой ФАБ-500 по жилому району Купянска в Харьковской области. Из-за взрыва пострадали мирные жители.

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О последствиях утренней атаки российских войск рассказала прокуратура Харьковской области.

По данным прокуроров, в 9:30 произошел взрыв рядом с жилым домом. Авиабомба попала в дорогу поблизости, 55-летний мужчина получил осколочное ранение, а две женщины 75 и 55 лет испытали острую реакцию на стресс.

Авиаудар повредил частные дома и хозяйственные постройки. В прокуратуре отметили, что российские оккупанты применили мощную авиабомбу ФАБ-500 с управляемым модулем планирования и коррекции.

Досудебное расследование проводится по факту совершения военного преступления по части 1 статьи 438 УК Украины.

Харьковская областная военная администрация уточняет, что ВС РФ применили четыре авиабомбы для удара по Харьковской области.

В Купянском районе повреждены три частных домовладения, пекарня, многоквартирный дом и хозяйственное здание.

Напомним, в начале мая российские войска нарастили силы для наступления на Лимано-Купянском направлении. Операторы дронов ВСУ видят скопления личного состава ВС РФ.

Недавно ВСУ остановили прорыв российских военных на мотоциклах на Купянском направлении. Удары по колонне наносили дронами и артиллерией.