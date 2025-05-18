Бомбардування Куп'янська: ЗС РФ вдарили по житловому району важкою бомбою ФАБ-500 (фото)

Російські війська завдали авіаудару бомбою ФАБ-500 по житловому району Куп'янська в Харківській області. Через вибух постраждали мирні жителі.

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Про наслідки ранкової атаки російських військ розповіла прокуратура Харківської області.

За даними прокурорів, о 9:30 стався вибух поруч із житловим будинком. Авіабомба влучила в дорогу поблизу, 55-річний чоловік дістав осколкове поранення, а дві жінки 75 і 55 років зазнали гострої реакції на стрес.

Авіаудар пошкодив приватні будинки та господарські будівлі. У прокуратурі зазначили, що російські окупанти застосували потужну авіабомбу ФАБ-500 з керованим модулем планування і корекції.

Досудове розслідування проводиться за фактом вчинення воєнного злочину за частиною 1 статті 438 КК України.

Харківська обласна військова адміністрація уточнює, що ЗС РФ застосували чотири авіабомби для удару по Харківській області.

У Куп'янському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, пекарню, багатоквартирний будинок і господарську будівлю.

Нагадаємо, на початку травня російські війська наростили сили для наступу на Лимано-Куп'янському напрямку. Оператори дронів ЗСУ бачать скупчення особового складу ЗС РФ.

Нещодавно ЗСУ зупинили прорив російських військових на мотоциклах на Куп'янському напрямку. Удари по колоні завдавали дронами та артилерією.