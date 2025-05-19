Российская Федерация отправила топ-чиновника на Республику Маврикий сразу после того, как эта страна получила контроль над островами рядом со стратегической базой Британии и США "Тандер Коув" (Camp Thunder Cove). Британия сдала остров в аренду, а теперь заметила угрозу шпионажа со стороны Кремля.

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Об угрозе РФ военно-морской базе в Тихом океане рассказало медиа The Telegraph.

Медиа написало, что Великобритания выразила обеспокоенность из-за дружеских отношений между Маврикием и РФ. О "дружественности" свидетельствуют визиты в эту островную страну министра сельского хозяйственная РФ Оксаны Лут и о встрече главы МИД Маврикия с послом Китая. Между тем правительство премьер-министра Кира Стармера передало Маврикию контроль за островами Чагос посреди Индийского океана. При этом один из крупнейших островов, Диего-Гарсия, сдали в аренду на 100 лет за сумму 9 млрд фунтов стерлингов (12 млрд долл.). В то же время на этом острове размещена стратегическая военная база США и Великобритании, отметило The Telegraph, а также некоторые британские и маврикийские чиновники. Появились опасения, что из-за решения Стармера РФ получили возможность свободно шпионить за британскими и американскими действиями на базе, говорится в статье.

"Критики говорят, что это позволит союзникам Маврикия строить посты прослушивания вокруг Диего-Гарсии, что поставит под угрозу безопасность базы", — написало медиа.

Неназванные представители оппозиции обеспокоены тем, что действующий премьер "отдал один из важнейших стратегических и военных активов, которые мы имеем, стране, которая заинтересована в сделке с Россией". Между тем у Стармера уверяют, что соглашение согласовали с США. Впрочем, подытожило The Telegraph, на фоне обострения с Кремлем соглашение об аренде, вероятно, несколько притормозят.

Военная база "Тандер Коув" — это объект военно-воздушных и военно-морских сил США и Великобритании, построенный в 60-х годах прошлого века, рассказали на портале militarybases. Остров Диего-Гарсия был в аренде у США и на нем находилось 1700 американских военных и 50 британских. На спутниковых фото, полученных The Telegraph, видим 12 самолетов, которые стоят рядом со взлетной полосой. Кроме того, здесь базируются подводные лодки, установлены системы космического наблюдения и радары, утверждают на портале.

РФ и Британия — военная база США и Британии Camp Thunder Cove — военная база США и Британии Фото: The Telegraph

На Googla maps можно увидеть, что архипелаг Чагос расположен в центре Индийского океана. Расстояние до военной базы США и Британии — около 60 км. Маврикий — в 2 тыс. км.

РФ и Британия — где расположена Республика Маврикий и острова Чагос Фото: Google Maps РФ и Британия — какое расстояние от островов Чагос до базы США на Диего-Гарсия Фото: Google Maps

РФ и Британия — детали

Отметим, 6 мая The Telegraph написало об опасениях Британии относительно возможного нападения РФ на ее территорию. Британцы вспомнила о серии угроз от чиновников Кремля. Кроме того, они видят угрозу из-за неподготовленности армии к атаке. В связи с этим решили создать 20-летний план экстренных мер, которые должны защитить Британию от внешней агрессии.

Напоминаем, 9 мая Bloomberg сообщило, что Лондон готов ввести санкции против теневого флота РФ, который перевозит российскую нефть.