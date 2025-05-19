Є загроза від РФ: Британія віддала острів зі стратегічною військовою базою США, — ЗМІ

Російська Федерація відправила топпосадовця на Республіку Маврикій відразу після того, як ця країна отримала контроль над островами поруч зі стратегічною базою Британії та США "Тандер Коув" (Camp Thunder Cove). Британія здала острів в оренду, а тепер помітила загрозу шпигунства з боку Кремля.

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Про загрозу РФ військово-морській базі в Тихому океані розповіло медіа The Telegraph.

Медіа написало, що Британія висловила стурбованість через дружні відносини між Маврикієм та РФ. Про "дружність" свідчать візити в цю острівну країну міністерки сільського господарська РФ Оксани Лут та про зустріч глави МЗС Маврикію з послом Китаю. Тим часом уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера передав Маврикію контроль за островами Чагос посеред Індійського океану. При цьому один з найбільших островів, Дієго-Гарсія, здали в оренду на 100 років за суму 9 млрд фунтів стерлінгів (12 млрд дол.). Водночас на цьому острові розміщена стратегічна військова база США та Британії, зауважило The Telegraph, а також деякі британські та маврикійські чиновники. З'явились побоювання, що через рішення Стармера РФ отримали можливість вільно шпигувати за британськими та американськими діями на базі, ідеться у статті.

"Критики кажуть, що це дозволить союзникам Маврикію будувати пости прослуховування навколо Дієго-Гарсії, що поставить під загрозу безпеку бази", — написало медіа.

Неназвані представники опозиції стурбовані тим, що чинний прем'єр "віддав один із найважливіших стратегічних та військових активів, які ми маємо, країні, яка зацікавлена ​​в угоді з Росією". Тим часом у Стармера запевняють, що угоду погодили з США. Втім, підсумувало The Telegraph, на тлі загострення з Кремлем угоду про оренду, ймовірно, дещо пригальмують.

Військова база "Тандер Коув" — це об'єкт військово-повітряних та військово-морських сил США та Британії, збудований у 60-х роках минулого століття, розповіли на порталі militarybases. Острів Дієго-Гарсія був в оренді у США і на ньому перебувало 1700 американських військових та 50 британських. На супутникових фото, отриманих The Telegraph, бачимо 12 літаків, які стоять поруч зі злітною смугою. Крім того, тут базуються підводні човни, встановлено системи космічного спостереження та радари, стверджують на порталі.

РФ та Британія - військова база США та Британії Camp Thunder Cove Фото: The Telegraph

На Googla maps можна побачити, що архіпелаг Чагос розташований в центрі Індійського океану. Відстань до військової бази США та Британії — близько 60 км. Маврикій — за 2 тис. км.

РФ та Британія - де розташована Республіка Маврикій та острови Чагос Фото: Google Maps РФ та Британія - яка відстань від островів Чагос до бази США на Дієго-Гарсія Фото: Google Maps

РФ та Британія — деталі

Зазначимо, 6 травня The Telegraph написало про побоювання Британії щодо можливого нападу РФ на її територію. Британці згадала про серію погроз від чиновників Кремля. Крім того, вони бачать загрозу через непідготовленість армії до атаки. У зв'язку з цим вирішили створити 20-річний план екстрених заходів, які мають захистити Британію від зовнішньої агресії.

Нагадуємо, 9 травня Bloomberg повідомило, що Лондон готовий запровадити санкції проти тіньового флоту РФ, який перевозить російську нафту.