Побоюються бути перевершеними росіянами: Британія таємно готується до нападу РФ, — ЗМІ

Велика Британія таємно готується до безпосереднього нападу Росії на власну територію, оскільки неодноразово отримувала погрози від кремлівських чиновників.

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Про це пише The Telegraph.

"Міністри побоюються, що Британія буде не тільки перевершена Росією та її союзниками на полі бою, але й виявиться непідготовленою і погано захищеною вдома", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України.

За даними The Telegraph, британським чиновникам доручили оновити 20-річні стратегії екстрених заходів, а також розробити новий план оборони країни, який міститиме в собі питання захисту кабінету міністрів і королівської сім'ї, а також громадське мовлення та накопичення ресурсів.

Зокрема, новий план передбачатиме:

стратегію дій у перші дні після удару по материковій частині Британії;

розглядатимуть сценарії, за яких країну атакують звичайними ракетами;

бомбардують ядерними боєголовками або за допомогою кібероперацій.

Крім того, план має давати чітку відповідь на питання, що робити прем'єру та Кабміну, як керувати урядом у воєнний час, і коли варто переміститися до бункера на Даунінг-стріт або за межами Лондона. Також мають розглянути воєнні стратегії для залізничних і автомобільних мереж, судів, поштової системи і телефонних ліній:

"Малоймовірно, що документ буде оприлюднений громадськості протягом десятиліть, якщо взагалі буде оприлюднений", — зазначили автори матеріалу.

Особливу стурбованість у чиновників викликають атаки на газові термінали та п'ять атомних електростанцій. Згідно з оцінкою уряду, в разі ураження вони можуть вивільнити радіоактивні матеріали по всій країні та призвести до серйозних наслідків. Також було змодульовано ймовірність і наслідки ядерного удару, однак висновки цього аналізу засекретили.

Оборонний план передбачає розділення Британії на 12 зон, кожною з яких керуватимуть міністри Кабміну, вищі військові офіцери, головні констеблі та судді з особливими повноваженнями. За деякими сценаріями, продовольство і будівельні матеріали будуть запасатися і нормуватися. BBC доручать транслювати звернення до людей, а найважливіші твори мистецтва вивезуть до Шотландії.

Нагадаємо, Велика Британія віддала ЗСУ всі артилерійські установки AS-90.

Фокус також писав про те, що Британія хоче відправити в Україну лише інструкторів, а не бойові частини.