Опасаются быть превзойденными россиянами: Британия тайно готовится к нападению РФ, — СМИ

Великобритания тайно готовится к непосредственному нападению России на собственную территорию, поскольку неоднократно получала угрозы от кремлевских чиновников.

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Об этом пишет The Telegraph.

"Министры опасаются, что Британия будет не только превзойдена Россией и ее союзниками на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной дома", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины.

По данным The Telegraph, британским чиновникам поручили обновить 20-летние стратегии экстренных мер, а также разработать новый план обороны страны, который будет включать в себя вопросы защиты кабинета министров и королевской семьи, а также общественное вещание и накопление ресурсов.

В частности, новый план будет предусматривать:

стратегию действий в первые дни после удара по материковой части Британии;

будут рассматривать сценарии, при которых страну атакуют обычными ракетами;

бомбардируют ядерными боеголовками или с помощью киберопераций.

Кроме того, план должен давать четкий ответ на вопрос, что делать премьеру и Кабмину, как управлять правительством в военное время, и когда стоит переместиться в бункер на Даунинг-стрит или за пределами Лондона. Также должны рассмотреть военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий:

"Маловероятно, что документ будет обнародован общественности в течение десятилетий, если вообще будет обнародован", — отметили авторы материала.

Особую обеспокоенность у чиновников вызывают атаки на газовые терминалы и пять атомных электростанций. Согласно оценке правительства, в случае поражения они могут высвободить радиоактивные материалы по всей стране и привести к серьезным последствиям. Также была смодулирована вероятность и последствия ядерного удара, однако выводы этого анализа засекретили.

Оборонный план предусматривает разделение Британии на 12 зон, каждой из которых будут руководить министры Кабмина, высшие военные офицеры, главные констебли и судьи с особыми полномочиями. По некоторым сценариям, продовольствие и строительные материалы будут запасаться и нормироваться. BBC поручат транслировать обращение к людям, а важнейшие произведения искусства вывезут в Шотландию.

Напомним, Великобритания отдала ВСУ все артиллерийские установки AS-90.

Фокус также писал о том, что Британия хочет отправить в Украину только инструкторов, а не боевые части.