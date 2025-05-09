Більше, ніж будь-хто: Велика Британія запровадить масштабні санкції проти тіньового флоту РФ, — Bloomberg

Велика Британія готує санкції проти 100 нафтових танкерів, що належать до тіньового флоту Росії: ці судна лише з початку минулого року перевезли вантажів на суму понад 24 мільярди доларів.

Related video

Про нові санкції проти Кремля розповіло видання Bloomberg 9 травня.

"Велика Британія накладе санкції на 100 нафтових танкерів, які, за її словами, є частиною тіньового флоту суден, що допомагають Росії перевозити свою нафту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії допоможуть збільшити кількість суден, визначених Великою Британією, до 75%. Влада Великої Британії стверджує, що нові санкції означатимуть те, що країна запровадила жорсткі обмеження проти більшості російських суден тіньового флоту, ніж будь-яка інша країна.

До цього, як повідомляє Bloomberg, Велика Британія запровадила санкції проти 133 російських танкерів. При цьому частина цих обмежень була накладена іншими урядами, йдеться у матеріалі. Однак у Bloomberg зазначають, що, за власними джерелами, з-поміж 41 судна, на які наклала санкції Велика Британія, 39 і досі продовжують перевезення російських вантажів.

Про нові обмеження щодо Кремля через повномасштабне вторгнення в Україну мають повідомити вже у п'ятницю, 9 травня.

Нові санкції готують у США: Трамп погрожує Росії жорсткими обмеженнями

3 травня джерела Reuters повідомили, що Сполучені Штати Америки завершили роботу над новими — "розгромними" — санкціями проти Росії. За їхніми даними, новий пакет санкцій включає обмеження у банківській сфері та енергетиці: під прицілом опиняться компанії-гіганти, зокрема російський "Газпром".

Водночас президент США Дональд Трамп 8 травня вкотре пригрозив Кремлю новими санкціями, закликавши перед цим Росію та Україну розпочати 30-денне припинення вогню. Американський лідер зазначив, що у випадку недотримання цього перемир'я Білий дім накладе нові санкції проти РФ.

Нагадаємо, увечері 8 травня президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову: після цього український лідер заявив про готовність до негайного початку 30-денного перемир'я.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що у мирній угоді між Україною та Росією є "хороший прогрес".