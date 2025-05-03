Серед "цілей" — компанії-гіганти: США завершили створення нового пакету санкцій проти РФ, — Reuters

Новий пакет санкцій США проти Росії створено: він включає обмеження у банківській сфері та енергетиці з метою посилення тиску на Кремль. Серед "цілей" — державний енергетичний гігант РФ "Газпром" та низка інших компаній.

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Про це 2 травня повідомило агентство Reuters за інформацією кількох американських посадовців та джерел, які ознайомлені з питанням розробки санкцій.

"Офіційні особи США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії, включаючи заходи в банківській сфері та енергетиці, щоб посилити тиск на Москву, щоб вона підтримала зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни проти України", — йдеться у повідомленні.

Один із неназваних чиновників, який розмовляв з кореспондентами, привідкрив деталі наступного пакету санкцій проти Кремля. За його словами, вони включають великі компанії, які працюють у сфері природних ресурсів та банківської сфери. Посадовець назвав одну з компаній, яку торкнуться майбутні обмеження, — велику російську державну компанію "Газпром".

Інших деталей щодо нових санкцій чиновник не озвучив.

Ще один посадовець, який розмовляв із Reuters, повідомив, що Рада національної безпеки США намагається "скоординувати певний набір жорсткіших каральних заходів проти Кремля", однак підкреслив, що їхні рішення має схвалити президент Дональд Трамп.

Зазначається, що схвалення нового пакету каральних санкцій проти Росії є свідченням посилення позиції американського лідера щодо Кремля.

Європа також готує нові санкції проти Кремля

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 1 травня повідомив, що Європа також готує наступний пакет санкцій проти Росії, який має стати 17-м за рахунком. Посадовець підкреслив, що ЄС хоче узгодити його зі США, аби скоординувати з тими "розгромними" санкціями, які, як було анонсовано раніше, готують американці.

Деталей щодо того, коли 17-й пакет санкцій проти Росії буде готовий та почне діяти, французький міністр не назвав.

Нагадаємо, 2 травня у Bloomberg розповіли, що команда Дональда Трампа підготувала варіанти впливу на перебіг російсько-української війни, зокрема нові санкції проти Кремля у випадку, якщо там не будуть погоджуватися на мирну угоду.

Також Фокус 1 травня дізнавався, чим обернуться нові жорсткі санкції США проти Росії.