Среди "целей" — компании-гиганты: США завершили создание нового пакета санкций против РФ, — Reuters

Новый пакет санкций США против России создан: он включает ограничения в банковской сфере и энергетике с целью усиления давления на Кремль. Среди "целей" — государственный энергетический гигант РФ "Газпром" и ряд других компаний.

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Об этом 2 мая сообщило агентство Reuters по информации нескольких американских чиновников и источников, которые ознакомлены с вопросом разработки санкций.

"Официальные лица США завершили разработку новых экономических санкций против России, включая меры в банковской сфере и энергетике, чтобы усилить давление на Москву, чтобы она поддержала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны против Украины", — говорится в сообщении.

Один из неназванных чиновников, который разговаривал с корреспондентами, приоткрыл детали следующего пакета санкций против Кремля. По его словам, они включают крупные компании, которые работают в сфере природных ресурсов и банковской сферы. Чиновник назвал одну из компаний, которую коснутся будущие ограничения, — крупную российскую государственную компанию "Газпром".

Других деталей относительно новых санкций чиновник не озвучил.

Еще один чиновник, который разговаривал с Reuters, сообщил, что Совет национальной безопасности США пытается "скоординировать определенный набор более жестких карательных мер против Кремля", однако подчеркнул, что их решения должен одобрить президент Дональд Трамп.

Отмечается, что одобрение нового пакета карательных санкций против России является свидетельством усиления позиции американского лидера в отношении Кремля.

Европа также готовит новые санкции против Кремля

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 1 мая сообщил, что Европа также готовит следующий пакет санкций против России, который должен стать 17-м по счету. Чиновник подчеркнул, что ЕС хочет согласовать его с США, чтобы скоординировать с теми "разгромными" санкциями, которые, как было анонсировано ранее, готовят американцы.

Деталей относительно того, когда 17-й пакет санкций против России будет готов и начнет действовать, французский министр не назвал.

Напомним, 2 мая в Bloomberg рассказали, что команда Дональда Трампа подготовила варианты влияния на ход российско-украинской войны, в частности новые санкции против Кремля в случае, если там не будут соглашаться на мирное соглашение.

Также Фокус 1 мая узнавал, чем обернутся новые жесткие санкции США против России.