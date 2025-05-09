Больше, чем кто-либо: Великобритания введет масштабные санкции против теневого флота РФ, — Bloomberg

Великобритания готовит санкции против 100 нефтяных танкеров, принадлежащих к теневому флоту России: эти суда только с начала прошлого года перевезли грузов на сумму более 24 миллиардов долларов.

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О новых санкциях против Кремля рассказало издание Bloomberg 9 мая.

"Великобритания наложит санкции на 100 нефтяных танкеров, которые, по ее словам, являются частью теневого флота судов, помогающих России перевозить свою нефть", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия помогут увеличить количество судов, определенных Великобританией, до 75%. Власти Великобритании утверждают, что новые санкции будут означать то, что страна ввела жесткие ограничения против большинства российских судов теневого флота, чем любая другая страна.

До этого, как сообщает Bloomberg, Великобритания ввела санкции против 133 российских танкеров. При этом часть этих ограничений была наложена другими правительствами, говорится в материале. Однако в Bloomberg отмечают, что, по собственным источникам, из 41 судна, на которые наложила санкции Великобритания, 39 до сих пор продолжают перевозки российских грузов.

О новых ограничениях в отношении Кремля из-за полномасштабного вторжения в Украину должны сообщить уже в пятницу, 9 мая.

Новые санкции готовят в США: Трамп угрожает России жесткими ограничениями

3 мая источники Reuters сообщили, что Соединенные Штаты Америки завершили работу над новыми — "разгромными" — санкциями против России. По их данным, новый пакет санкций включает ограничения в банковской сфере и энергетике: под прицелом окажутся компании-гиганты, в частности российский "Газпром".

В то же время президент США Дональд Трамп 8 мая в очередной раз пригрозил Кремлю новыми санкциями, призвав перед этим Россию и Украину начать 30-дневное прекращение огня. Американский лидер отметил, что в случае несоблюдения этого перемирия Белый дом наложит новые санкции против РФ.

Напомним, вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор: после этого украинский лидер заявил о готовности к немедленному началу 30-дневного перемирия.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении между Украиной и Россией есть "хороший прогресс".