За один полет находит 3-4 вражеские пушки: ВСУ показали, как работает украинский дрон "Гор" (видео)

Отечественный дрон "Гор" появился на вооружении в ВСУ еще в 2022 году — с тех пор он себя хорошо зарекомендовал. Сейчас его основная задача искать вражескую технику и корректировать по ней работу украинской артиллерии.

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Как работает эта "птичка", показали телеканалу "Мы — Украина" бойцы 68 отдельной егерской бригады ВСУ.

Перед запуском БПЛА операторы проверяют целостность крыльев и хвоста и устанавливают его на катапульту — несколько минут и дрон уже прячется в небе и летит к врагу. Далее его управление уже происходит под землей. Дрон предназначен для разведки и корректировки артиллерией. БПЛА может находиться в воздухе около 3 часов преодолеть 150 километров.

"Все, что мы находим на земле если бы могло бы поражаться в этот момент, мы бы уже завершили эту войну. За один полет мы находим 3-4 вражеские пушки. Бывает движение техники просто сумасшедшее, но к сожалению, нет таких средств в таком количестве", — рассказал военный с позывным "Аббат", командир экипажа БПК "Гор".

Сейчас основная задача БПЛА — искать вражеские артиллерийские средства. На нем есть дневная и ночная камеры, которые позволяют лучше видеть цели.

"Наша задача предотвратить выезд на боевые позиции, например" реактивной системы залпового огня "Град".

Экипаж "Гора" — преимущественно бойцы, которые получили тяжелые ранения и перевелись из пехоты. Командир экипажа "Аббат" — в гражданской жизни был зубным техником. Сейчас они работают на Покровском направлении.

Напомним, что военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Глина" самостоятельно ликвидировал пятерых оккупантов и отразил атаку ВС РФ на позиции подразделения.

Также сообщалось, что на странице командования Сил специальных операций ВСУ 12 мая публиковали видео работы бойцовССО, которые зашли во вражеский тыл и уничтожили штурмовую группу из 8 россиян.