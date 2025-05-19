За один політ знаходить 3-4 ворожі гармати: ЗСУ показали, як працює український дрон "Гор" (відео)

Вітчизняний дрон "Гор" з'явився на озброєнні у ЗСУ ще в 2022 році — відтоді він себе добре зарекомендував. Зараз його основне завдання шукати ворожу техніку і корегувати по ній роботу української артилерії.

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Як працює ця "пташка", показали телеканалу "Ми — Україна" бійці 68 окремої єгерської бригади ЗСУ.

Перед запуском БПЛА оператори перевіряють цілісність крил та хвоста і встановлюють його на катапульту — кілька хвилин і дрон вже ховається у небі і летить до ворога. Далі його керування вже відбувається під землею. Дрон призначений для розвідки і коригування артилерією. БПЛА може перебувати у повітрі близько 3 годині здолати 150 кілометрів.

"Все, що ми знаходимо на землі якби могло б уражатися в цей момент, ми б уже завершили цю війну. За один політ ми знаходимо 3-4 ворожі гармати. Буває рух техніки просто божевільний, але на жаль, немає таких засобів у такій кількості", — розповів військовий з позивним "Абат", командир екіпажу БПК "Гор".

Зараз основне завдання БПЛА — шукати ворожі артилерійські засоби. На ньому є денна і нічна камери, які дозволяють краще бачити цілі.

"Наше завдання запобігти виїзду на бойові позиції, наприклад" реактивної системи залпового вогню "Град".

Екіпаж "Гору" — переважно бійці, які отримали важкі поранення і перевелися з піхоти. Командир екіпажу "Абат" — в цивільному житті був зубним техніком. Зараз вони працюють на Покровському напрямку.

Нагадаємо, що військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Глина" самотужки ліквідував п'ятьох окупантів і відбив атаку ЗС РФ на позиції підрозділу.

Також повідомлялося, що на сторінці командування Сил спеціальних операцій ЗСУ 12 травня публікували відео роботи бійців ССО, які зайшли у ворожий тил і знищили штурмову групу з 8 росіян.