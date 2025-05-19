ВС РФ готовятся к новому массированному удару по Украине: сколько ракет производится, — анализ

Последний масштабный ракетный обстрел Украины состоялся 24 апреля 2025 года. С тех пор прошло более трех недель — больше, чем средний интервал в 2-2,5 недели между такими атаками. Несмотря на внешнее спокойствие, эта пауза является тревожным сигналом: вероятно, российские войска накапливают боезапас для нового массированного удара.

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О том, сколько ракет производит Россия и сколько уже накопила, рассказывает OBOZ.UA совместно с проектом "Информационное сопротивление".

"Для начала стоит разобраться, сколько в России в нынешних условиях могут производить ракет тех или иных типов. И здесь я хочу заметить, что с начала 2025 года в ракетном производстве предприятий РФ не произошло каких-то существенных изменений", — пишет военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

Отмечено, что сейчас российская оборонная промышленность продолжает стабильно производить ракеты для потенциальных атак по Украине:

Х-101 — ежедневно изготавливается примерно две единицы, что дает около 60 ракет в месяц. С момента последнего масштабного обстрела Россия могла накопить до 50 таких ракет.

3М-14 "Калибр" — средний суточный выпуск составляет 1-2 ракеты, что равняется 30-60 единицам в месяц. За время паузы потенциальный запас составляет ориентировочно 25-50 ракет.

9М723 (ОТРК "Искандер") — темпы производства выросли: если раньше выпускали одну ракету ежедневно, то теперь приближаются к двум. Предположительно, накоплено до 25 ракет этого типа.

9М728 ("Искандер-К") — производственные мощности позволяют изготавливать 1-2 ракеты в сутки. Таким образом, запасы могут достигать 25-50 единиц.

Х-47М2 "Кинжал" — производство этого гиперзвукового вооружения остается неизменным — примерно одна ракета в неделю. За период затишья, вероятно, изготовлено до 3-4 ракет.

Сколько ракет накопили ВС РФ

В сообщении сказано, что по состоянию на конец мая 2025 года Россия, вероятно, накопила значительные запасы ракетного вооружения, которые могут быть использованы для очередных массированных ударов по Украине. По оценкам, в распоряжении армии РФ находится:

более 300 ракет Х-101;

более 530 ракет типа 3М14 "Калибр";

более 125 ракет 9М723 (ОТРК "Искандер-М");

более 300 ракет 9М728 ("Искандер-К");

около 80 гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал".

"Эти объемы позволяют врагу организовать массированный комбинированный удар в ближайшее время. Причем для этого достаточно как накопленного за месяц боекомплекта, так и общего потенциала, позволяющего осуществить 5-6 массированных комбинированных ударов", — пишет Коваленко.

При этом, по его словам, заметна существенная разница в объемах накопленных ракет типа 3М14 "Калибр" по сравнению с Х-101 и другими образцами.

Основная причина существенно более низкого накопления ракет 3М14 "Калибр" заключается в дефиците исправных носителей в Черном море. Из-за активного использования с начала полномасштабной войны российский Черноморский флот, превратившийся фактически во флотилию, существенно изношен — как корпуса кораблей, так и пусковые установки ЗС-14.

Большинство носителей требуют либо регламентного обслуживания, но оно просрочено, либо ремонта пусковых установок ЗС-14, однако его невозможно провести в нынешних условиях. В результате каждый новый пуск "Калибра" сопряжен с рисками, а морская платформа не может полноценно заменить воздушную по эффективности и частоте применения.

"Иными словами, сейчас проблемой РОВ в вопросах осуществления системных массированных, комбинированных ударов как в 2022 и 2023 годах, является не столько ограниченное производство, не удовлетворяющее террористические намерения врага, сколько "неприятности", которые возникают с носителями", — сообщает обозреватель.

В России налажено стабильное, хотя и далеко не такое масштабное, как хочет руководство, производство ракетных средств поражения. Промежуток времени от последнего массированного комбинированного ракетного удара позволил не только подготовить новую волну атак по Украине, но и накопить боеприпасы без значительного влияния на общий ракетный потенциал Российских оккупационных войск.

В то же время, ключевой проблемой для российской армии становится не нехватка ракет или их дефицит по сравнению с 2022-2023 годами, а значительная изношенность ракетных носителей. Это существенно усложняет проведение ударов, повышая риски отказов и непредсказуемых ситуаций во время операций.

"Однако это не означает, что преступный путинский режим откажется от тактики террора гражданского населения. И с учетом длительного перерыва со дня нанесения предыдущего удара можно говорить о том, что очередной будет осуществлен РОВ в ближайшее время — до начала июня", — прогнозирует Коваленко.

Напомним, Россия совершенствует новейший истребитель Су-57М, который якобы получил ряд ключевых обновлений: новый двигатель, улучшенные стелс-технологии, интеграцию искусственного интеллекта и модернизированную радиолокационную систему.

Также сообщалось, что по мнению военных и аналитиков, Донбасс является основной целью нынешней весенне-летней кампании России. Основные усилия армия РФ сосредоточила на четырех участках фронта: район Новопавловки, Покровск-Мирноград, Торецк, Часов Яр.