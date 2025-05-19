ЗС РФ готуються до нового масованого удару по Україні: скільки ракет виробляється, — аналіз

Останній масштабний ракетний обстріл України відбувся 24 квітня 2025 року. Відтоді минуло понад три тижні — більше, ніж середній інтервал у 2–2,5 тижня між такими атаками. Попри зовнішній спокій, ця пауза є тривожним сигналом: ймовірно, російські війська накопичують боєзапас для нового масованого удару.

Related video

Про те, скільки ракет виробляє Росія і скільки вже накопичила, розповідає OBOZ.UA спільно з проєктом "Інформаційний спротив".

"Для початку варто розібратися, скільки в Росії в нинішніх умовах можуть виробляти ракет тих чи інших типів. І тут я хочу зауважити, що з початку 2025 року в ракетному виробництві підприємств РФ не відбулося якихось істотних змін", — пише військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

Зазначено, що наразі російська оборонна промисловість продовжує стабільно виробляти ракети для потенційних атак по Україні:

Х-101 — щодня виготовляється приблизно дві одиниці, що дає майже 60 ракет на місяць. З моменту останнього масштабного обстрілу Росія могла накопичити до 50 таких ракет.

3М-14 "Калібр" — середній добовий випуск становить 1–2 ракети, що дорівнює 30–60 одиницям на місяць. За час паузи потенційний запас складає орієнтовно 25–50 ракет.

9М723 (ОТРК "Іскандер") — темпи виробництва зросли: якщо раніше випускали одну ракету щодня, то тепер наближаються до двох. Імовірно, накопичено до 25 ракет цього типу.

9М728 ("Іскандер-К") — виробничі потужності дають змогу виготовляти 1–2 ракети на добу. Отже, запаси можуть сягати 25–50 одиниць.

Х-47М2 "Кинджал" — виробництво цього гіперзвукового озброєння залишається незмінним — приблизно одна ракета на тиждень. За період затишшя, ймовірно, виготовлено до 3–4 ракет.

Скільки ракет накопичили ЗС РФ

У повідомленні сказано, що станом на кінець травня 2025 року Росія, ймовірно, накопичила значні запаси ракетного озброєння, які можуть бути використані для чергових масованих ударів по Україні. За оцінками, у розпорядженні армії РФ перебуває:

понад 300 ракет Х-101;

понад 530 ракет типу 3М14 "Калібр";

понад 125 ракет 9М723 (ОТРК "Іскандер-М");

понад 300 ракет 9М728 ("Іскандер-К");

приблизно 80 гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал".

"Ці обсяги дають змогу ворогу організувати масований комбінований удар найближчим часом. Причому для цього достатньо як накопиченого за місяць боєкомплекту, так і загального потенціалу, що дозволяє здійснити 5-6 масованих комбінованих ударів", — пише Коваленко.

Воодночас, за його словами, помітна суттєва різниця в обсягах накопичених ракет типу 3М14 "Калібр" порівняно з Х-101 та іншими зразками.

Основна причина суттєво нижчого накопичення ракет 3М14 "Калібр" полягає у дефіциті справних носіїв у Чорному морі. Через активне використання з початку повномасштабної війни російський Чорноморський флот, що перетворився фактично на флотилію, суттєво зношений — як корпуси кораблів, так і пускові установки ЗС-14.

Більшість носіїв потребують або регламентного обслуговування, але воно прострочене, або ремонту пускових установок ЗС-14, однак його неможливо провести в нинішніх умовах. У результаті кожен новий пуск "Калібру" пов’язаний із ризиками, а морська платформа не може повноцінно замінити повітряну за ефективністю та частотою застосування.

"Іншими словами, зараз проблемою РОВ у питаннях здійснення системних масованих, комбінованих ударів як у 2022 і 2023 роках, є не стільки обмежене виробництво, що не задовольняє терористичні наміри ворога, скільки "неприємності", які виникають з носіями", — повідомляє оглядач.

В Росії налагоджене стабільне, хоч і далеко не таке масштабне, як прагне керівництво, виробництво ракетних засобів ураження. Проміжок часу від останнього масованого комбінованого ракетного удару дав змогу не лише підготувати нову хвилю атак по Україні, але й накопичити боєприпаси без значного впливу на загальний ракетний потенціал Російських окупаційних військ.

Водночас ключовою проблемою для російської армії стає не брак ракет чи їх дефіцит у порівнянні з 2022-2023 роками, а значна зношеність ракетних носіїв. Це суттєво ускладнює проведення ударів, підвищуючи ризики відмов і непередбачуваних ситуацій під час операцій.

"Проте це не означає, що злочинний путінський режим відмовиться від тактики терору цивільного населення. І з урахуванням тривалої перерви з дня завдання попереднього удару можна говорити про те, що черговий буде здійснено РОВ найближчим часом — до початку червня", — прогнозує Коваленко.

Нагадаємо, Росія вдосконалює новітній винищувач Су-57М, який нібито отримав низку ключових оновлень: новий двигун, покращені стелс-технології, інтеграцію штучного інтелекту та модернізовану радіолокаційну систему.

Також повідомлялося, що на думку військових та аналітиків, Донбас є основною метою цьогорічної весняно-літньої кампанії Росії. Основні зусилля армія РФ зосередила на чотирьох ділянках фронту: район Новопавлівки, Покровськ-Мирноград, Торецьк, Часів Яр.