Гражданских хоронят во дворах: волонтер рассказала об ужасах на Покровском направлении

Покровское направление продолжает оставаться одним из самых напряженных и тяжелых участков на всей линии фронта. Это подтверждают ежедневные сводки Генерального штаба, где фиксируется большое количество штурмовых операций и боевых столкновений. Протяженность этого фронтового отрезка измеряется многими километрами, которые условно делятся на сектора с разной динамикой и интенсивностью боевых действий.

Related video

Об этом рассказала волонтер и основательница БО БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная, пишет "24 Канал".

По ее словам, на участке между Удачным и Котлиным противник пытается прорваться через лесные массивы, проводя регулярные атаки. Украинские войска крепко держат позиции и сдерживают наступление врага. В то же время на направлениях Александрополь, Новая Полтавка и Новоалександровка ситуация осложняется: там враг получает постепенные успехи и продолжает наступательные действия.

"Особое внимание россияне обращают на отрезок Миролюбовка, Елизаветовка и Малиновка. Именно продвижение через Малиновку на Новоэкономическое может открыть оккупантам пространство на другой фланг Мирнограда, а затем и Покровска", — рассказала волонтер.

Кроме того, враг не прекращает удары с западного фланга, в частности в районе Зверево. Этот населенный пункт фактически является частью Покровска, без четких границ между ними из-за сплошной застройки.

Если оккупанты продвинутся через Зверево, существует реальная угроза их выхода в Покровск, в частности в район центрального кладбища. В целом Покровское направление никогда не было легким — с октября 2023 года, когда Россия начала наступление на Авдеевку, более полутора лет враг непрерывно наступает и разрушает все на своем пути.

Возвращение жителей в Покровск

Эвакуация из разных районов города продолжается, и каждому, кто захочет уехать, оказывают помощь. В то же время в самом Покровске остается около 2 тысяч человек. В последнее время заметна тревожная динамика — все больше людей возвращается в город даже вместе с детьми.

"Когда мы работали в Покровске 9 — 10 мая, то общались с местными. Многие рассказывали, что они уже посадили огород. То есть это свидетельствует о желании людей оставаться под КАБами и FPV-дронами", - отметила Статная.

Покровск, возможно, не претерпел таких масштабных разрушений, как Торецк, Бахмут или Угледар, но из-за активного использования дронов на оптоволокне ситуация здесь остается особенно опасной и критической. Город фактически оплетен сетью оптоволокна.

Российские оккупанты устраивают засады на людей

Используя дроны с оптоволокном, враг организовывает засады. После того, как дроны приземляются, оккупанты просто ждут свою цель. Для них не имеет значения, по кому вести огонь — это могут быть как гражданские, так и военные или автомобили. Местные жители пытаются маркировать свои машины надписями или прикрывать тканью, однако враг все равно стреляет по транспортным средствам.

Даже если человек передвигается на велосипеде, его могут обстрелять. Подобные случаи неоднократно фиксировали в Мирнограде. Жилые районы регулярно подвергаются обстрелам с использованием реактивных систем залпового огня и управляемых авиабомб, из-за чего гибнут мирные люди.

"Например, из-за обстрела села Рог погибло 5 человек, 4 из них похоронили во дворе в одной могиле. Ситуация в городе настолько критическая, что все сводится к тому, что человека просто хоронят в вырытой яме — без гроба. Из фанеры или дерева делают табличку, где указывают инициалы, дату рождения и смерти. Таких могил гражданских по городу очень много", — рассказала волонтер.

Напомним, Фокус разбирался, действительно ли способна Россия на полную оккупацию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также сообщалось, что ВСУ активно возводят новую линию защиты на Покровском направлении. Оборонительные укрепления состоят из противотанковых рвов и "зубов дракона".