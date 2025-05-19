Цивільних ховають на подвір'ях: волонтерка розповіла про про жахи на Покровському напрямку

Покровський напрямок продовжує залишатися одним із найбільш напружених і важких ділянок на всій лінії фронту. Це підтверджують щоденні зведення Генерального штабу, де фіксується велика кількість штурмових операцій та бойових зіткнень. Протяжність цього фронтового відрізку вимірюється багатьма кілометрами, які умовно поділяються на сектори з різною динамікою та інтенсивністю бойових дій.

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Про це розповіла волонтерка та засновниця БО БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна, пише "24 Канал".

За її словами, на ділянці між Удачним і Котлиним противник намагається прорватися через лісові масиви, проводячи регулярні атаки. Українські війська міцно тримають позиції і стримують наступ ворога. Водночас на напрямках Олександропіль, Нова Полтавка та Новоолександрівка ситуація ускладнюється: там ворог здобуває поступові успіхи і продовжує наступальні дії.

"Особливу увагу росіяни звертають на відтинок Миролюбівка, Єлизаветівка та Малинівка. Саме просування через Малинівку на Новоекономічне може відкрити окупантам простір на інший фланг Мирнограду, а згодом і Покровську", — розповіла волонтерка.

Окрім того, ворог не припиняє удари із західного флангу, зокрема в районі Звірового. Цей населений пункт фактично є частиною Покровська, без чітких меж між ними через суцільну забудову.

Якщо окупанти просунуться через Звірове, існує реальна загроза їх виходу до Покровська, зокрема до району центрального кладовища. Загалом Покровський напрямок ніколи не був легким — з жовтня 2023 року, відколи Росія почала наступ на Авдіївку, понад півтора року ворог безперервно наступає та руйнує все на своєму шляху.

Повернення жителів до Покровська

Евакуація з різних районів міста триває, і кожному, хто захоче виїхати, надають допомогу. Водночас у самому Покровську залишається приблизно 2 тисячі людей. Останнім часом помітна тривожна динаміка — все більше людей повертається до міста навіть разом із дітьми.

"Коли ми працювали у Покровську 9–10 травня, то спілкувалися з місцевими. Багато хто розповідав, що вони вже посадили город. Тобто це свідчить про бажання людей залишатися під КАБами та FPV-дронами", — зауважила Статна.

Покровськ, можливо, не зазнав таких масштабних руйнувань, як Торецьк, Бахмут чи Вугледар, але через активне використання дронів на оптоволокні ситуація тут залишається особливо небезпечною та критичною. Місто фактично оплетене мережею оптоволокна.

Російські окупанти влаштовують засідки на людей

Використовуючи дрони з оптоволокном, ворог організовує засідки. Після того, як дрони приземляються, окупанти просто чекають на свою ціль. Для них не має значення, по кому вести вогонь — це можуть бути як цивільні, так і військові чи автомобілі. Місцеві мешканці намагаються маркувати свої машини написами або прикривати тканиною, проте ворог все одно стріляє по транспортних засобах.

Навіть якщо людина пересувається на велосипеді, її можуть обстріляти. Подібні випадки неодноразово фіксували в Мирнограді. Житлові райони регулярно піддаються обстрілам із використанням реактивних систем залпового вогню та керованих авіабомб, через що гинуть мирні люди.

"Наприклад, через обстріл села Ріг загинуло 5 людей, 4 з них поховали на подвір'ї в одній могилі. Ситуація в місті настільки критична, що все зводиться до того, що людину просто ховають у виритій ямі — без труни. З фанери або дерева роблять табличку, де вказують ініціали, дату народження та смерті. Таких могил цивільних по місту є дуже багато", — розповіла волонтерка.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чи дійсно здатна Росія на повну окупацію Донецької, Луганської, Запорозької та Херсонської областей.

Також повідомлялося, що ЗСУ активно зводять нову лінію захисту на Покровському напрямку. Оборонні укріплення складаються з протитанкових ровів і "зубів дракона".