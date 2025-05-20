"Коалиция желающих": Бельгия готова отправить войска в Украину после перемирия, — Франкен

Бельгия готова направить свои войска в Украину сразу после достижения перемирия, действуя в составе так называемой "Коалиции желающих" под руководством Франции и Великобритании.

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Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен на брифинге в Брюсселе 20 мая.

"Мы готовы в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия", — сказал он.

Как сообщало агентство AFP, еще в апреле шесть европейских стран выразили готовность направить военный контингент в Украину после установления режима прекращения огня. Среди них были официально названы Великобритания, Франция, Литва, Латвия и Эстония. Имя шестой страны тогда не уточнялось — вероятно, речь шла о Бельгии.

В то же время страны, выступающие за более осторожный подход в украинском вопросе, сохраняют дистанцию от обсуждений ввода войск. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мэлони 17 мая подчеркнули, что Европе пока рано говорить о военном присутствии на территории Украины. По их словам, на повестке дня остаются вопросы будущих гарантий безопасности и возможного формата мирных переговоров.

Шведский министр Пал Йонсон заявила, что у Стокгольма есть "ряд вопросов, которые необходимо прояснить", прежде чем брать на себя какие-либо обязательства.

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер, отвечая на вопрос о возможном присоединении к "Коалиции желающих", заявила, что страна вполне готова участвовать в международных операциях. По ее словам, в случае миротворческой миссии в Украине все будет зависеть от того, каким именно будет мандат и какие возможности для привлечения Австрии могут открыться.

"Но я не исключаю, что мы могли бы присоединиться к обеспечению мира в Украине, если до этого дойдет", — ответила Таннер.

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В целом планы "Коалиции желающих", о которых ранее открыто говорил президент Франции Эммануэль Макрон, вызвали неоднозначную реакцию в Евросоюзе. Французский лидер утверждает, что западное присутствие может потребоваться в целях "подготовки формата завтрашней украинской армии", разминирования, охраны границ или обеспечения режима прекращения огня. Однако официальных решений о размещении иностранных войск пока не принято.

Напомним, в 2025 году Бельгия планирует предоставить Украине военную помощь на сумму 1 млрд евро. В рамках нового пакета военной помощи ВСУ получат модернизированный танк Leopard 1, для которого ГККБ "Луч" разработало противотанковую ракету "Фаларик".