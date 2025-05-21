Трамп заявил о проекте "Золотого купола" за $175 млрд: в Китае пригрозили последствиями

Программа, анонсированная президентом США Дональдом Трампом, призвана блокировать угрозы для США со стороны России и КНР. Пекин "серьезно обеспокоен" такой перспективой.

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Об этом 21 мая сообщили в Reuters.

20 мая Трамп заявил, что уже выбрал дизайн для проекта "Золотой купол" стоимостью 175 миллиардов долларов. Кроме того, он назначил генерала Космических сил во главе амбициозной программы, направленной блокировать угрозы со стороны Китая и РФ.

На это отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Во время брифинга она сообщила, что проект противоракетного щита имеет "сильные наступательные последствия", повышая риски милитаризации космического пространства и гонки вооружений.

"Соединенные Штаты, проводя политику "США превыше всего", одержимы стремлением к абсолютной безопасности для себя. Это нарушает принцип, что безопасность всех стран не должна быть поставлена под угрозу, и подрывает глобальный стратегический баланс и стабильность. Китай серьезно обеспокоен этим", — заявила Мао.

Пекин призывает США как можно скорее отказаться под разработки новой оборонной системы и принять взамен меры для укрепления доверия между государствами.

Напомним, 19 мая Агентство противоракетной обороны США получило первый усовершенствованный радар AN/TPY-2. Это ознаменовало начало новой эры в развитии американской ПРО и произошло в рамках проекта "Золотой купол". Фокус разобрался в технических характеристиках модернизированного радара.

В CNN ранее передавали, что "Золотой купол" — это попытка администрации Трампа разработать систему ПРО наподобие израильских. Новая разработка должна защитить всю территорию США от ракет большой дальности.