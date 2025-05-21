Трамп заявив про проєкт "Золотого куполу" за $175 млрд: у Китаї пригрозили наслідками

Програма, анонсована президентом США Дональдом Трампом, покликана блокувати загрози для США з боку Росії й КНР. Пекін «серйозно стурбований» такою перспективою.

Related video

Про це 21 травня повідомили у Reuters.

20 травня Трамп заявив, що вже обрав дизайн для проєкту "Золотий купол" вартістю 175 мільярдів доларів. Окрім того, він призначив генерала Космічних сил на чолі амбітної програми, спрямованої блокувати загрози з боку Китаю і РФ.

На це відреагувала речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін. Під час брифінгу вона повідомила, що проєкт протиракетного щита має "сильні наступальні наслідки", підвищуючи ризики мілітаризації космічного простору та перегонів озброєнь.

"Сполучені Штати, проводячи політику "США понад усе", одержимі прагненням до абсолютної безпеки для себе. Це порушує принцип, що безпека всіх країн не повинна бути поставлена під загрозу, і підриває глобальний стратегічний баланс і стабільність. Китай серйозно стурбований цим", — заявила Мао.

Пекін закликає США якомога швидше відмовитись під розробки нової оборонної системи й вжити натомість заходів для зміцнення довіри між державами.

Нагадаємо, 19 травня Агентство протиракетної оборони США отримало перший вдосконалений радар AN/TPY-2. Це ознаменувало початок нової ери в розвитку американської ПРО і відбулося у межах проєкту "Золотий купол". Фокус розібрався у технічних характеристиках модернізованого радара.

У CNN раніше передавали, що "Золотий купол" — це спроба адміністрації Трампа розробити систему ПРО на зразок ізраїльських. Нова розробка має захистити всю територію США від ракет великої дальності.