"Ни разу не подвела": ВСУ сделали "апгрейд" австрийского внедорожника Pinzgauer (фото)

В 110-й бригаде ТрО ВСУ сделали "апгрейд" австрийского внедорожника Pinzgauer, разработанного еще в 60-е годы прошлого века. Несмотря на почтенный возраст машина проявила себя надежно и ни разу, по словам бойцов, их не подвела.

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Об этом они рассказали Армия TV.

"Очень надежное авто, хотя не очень удобное. Мало места, небронированная, но при этом надежная. Машина за полгода еще ни разу не подвела. Ни разу она не застревала. Хотя были в очень тяжелых условиях, но машина не застревала. По сравнению с гусеничными машинами, эта гораздо тише, а это очень важно, — делится своим опытом Дмитрий, командир отделения технического обслуживания автомобильной техники ВМТЗ.

После получения машину в бригаде модернизировали в соответствии с боевыми условиями. На авто установили листы металла сверху и спереди и защиту от мин-"лепестков". Также спереди добавили бампер и для защиты от вражеских дронов установили "мангал". Кроме этого автомобиль оснастили системой РЭБ и инфракрасной фарой для прибора ночного видения.

Австрийский внедорожник Pinzgauer до "апгрейда"

"Сейчас мы работаем на Запорожском направлении. Выезжаем на ней прямо на передний край, вытаскиваем технику. 200-х, 300-х вывозим. Также завозим строительные материалы для блиндажей, бревна, еду, все, что можно сделать", — рассказывает командир отделения.

Австрийский внедорожник Pinzgauer

Pinzgauer может перевозить до 2 тонн груза, а ее двигатель на 103 лошадиные силы позволяет даже в плохую погоду ехать со скоростью 30-40 км/ч.

"Основная задача напарника — это прикрытие машины и всех, кто в ней, от дронов, когда выезжаем на задание. Это работа с прибором РЭБ. Экипаж машины — это команда! Мы уверены друг в друге", — рассказал Юрий — командир взвода материально-технического обеспечения.

Напомним, что украинские производители создали новые специализированные лодки для Сил обороны. Они уже прошли испытания и Министерство обороны Украины допустило их к эксплуатации.