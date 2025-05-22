"Жодного разу не підвела": ЗСУ зробили "апгрейд" австрійського позашляховика Pinzgauer (фото)

У 110-й бригаді ТрО ЗСУ зробили "апгрейд" австрійського позашляховика Pinzgauer, розробленого ще в 60-ті роки минулого століття. Попри поважний вік машина проявила себе надійно і жодного разу, за словами бійців, їх не підвела.

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Про це вони розповіли Армія TV.

"Дуже надійне авто, хоча не дуже зручне. Мало місця, неброньована, але при цьому надійна. Машина за пів року ще ні разу не підвела. Жодного разу вона не застрягала. Хоча були в дуже тяжких умовах, але машина не застрягала. Порівняно з гусеничними машинами, ця набагато тихіша, а це дуже важливо, — ділиться своїм досвідом Дмитро, командир відділення технічного обслуговування автомобільної техніки ВМТЗ.

Після отримання машину в бригаді модернізували відповідно до бойових умов. На авто встановили листи металу зверху та спереду та захист від мін-"пелюсток". Також спереду додали бампер та для захисту від ворожих дронів встановили "мангал". Крім цього автомобіль оснастили системою РЕБ та інфрачервоною фарою для приладу нічного бачення.

Австрійський позашляховик Pinzgauer до "апгрейду"

"Зараз ми працюємо на Запорізькому напрямку. Виїжджаємо на ній прямо на передній край, витягуємо техніку. 200-х, 300-х вивозимо. Також завозимо будівельні матеріали для бліндажів, колоди, їжу, все, що можна зробити", — розповідає командир відділення.

Австрійський позашляховик Pinzgauer

Pinzgauer може перевозити до 2 тонн вантажу, а її двигун на 103 кінські сили дозволяє навіть у погану погоду їхати зі швидкістю 30-40 км/год.

"Основне завдання напарника — це прикриття машини і всіх, хто в ній, від дронів, коли виїжджаємо на завдання. Це робота з приладом РЕБ. Екіпаж машини — це команда! Ми впевненні один в одному", — розповів Юрій — командир взводу матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, що українські виробники створили нові спеціалізовані човни для Сил оборони. Вони вже пройшли випробування і Міністерство оборони України допустило їх до експлуатації.