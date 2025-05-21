Можуть оснащуватися носовою туреллю і системами РЕБ: в МО показали нові човни для ЗСУ

Українські виробники створили нові спеціалізовані човни для Сил оборони. Вони вже пройшли випробування і Міністерство оборони України допустило їх до експлуатації.

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Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначено, що човни можуть виконувати широкий спектр завдань в умовах як відкритого моря, так і гирл річок, великих озер тощо.

Нові човни мають таку конструкцію, яка дає змогу використовувати їх у важкодоступних місцях — плавнях, на кам’янистих, замулених водоймах.

"Човни мають підвищену стійкість до помірного хвилювання водної поверхні, значну вантажопідйомність та невелику осадку", — йдеться в повідомленні.

Залежно від поставлених завдань плавальні засоби можна додатково оснастити носовою туреллю, системами РЕБ ехолотами, лафетами, мобільними м’якими паливними баками та іншим спеціалізованим спорядженням, адаптованим до умов сучасного бою.

Нові човни вже пройшли низку випробувань у реальних умовах і готові до експлуатації.

Нагадаємо, що українські захисники стали оснащувати дрони Mavic шістьма гранатами VOG замість двох, як це було раніше.

Також повідомлялося, що ЗСУ отримали новий роботизований комплекс TerMIT зі встановленим на ньому кулеметом Canik.