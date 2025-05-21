Могут оснащаться носовой турелью и системами РЭБ: в МО показали новые лодки для ВСУ
Украинские производители создали новые специализированные лодки для Сил обороны. Они уже прошли испытания и Министерство обороны Украины допустило их к экспруатации.
Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Отмечено, что лодки могут выполнять широкий спектр задач в условиях как открытого моря, так и устьев рек, крупных озер и тому подобное.
Новые лодки имеют такую конструкцию, которая позволяет использовать их в труднодоступных местах — плавнях, на каменистых, заиленных водоемах.
"Лодки имеют повышенную устойчивость к умеренному волнению водной поверхности, значительную грузоподъемность и небольшую осадку", — говорится в сообщении.
В зависимости от поставленных задач плавательные средства можно дополнительно оснастить носовой турелью, системами РЭБ эхолотами, лафетами, мобильными мягкими топливными баками и другим специализированным снаряжением, адаптированным к условиям современного боя.
Новые лодки уже прошли ряд испытаний в реальных условиях и готовы к эксплуатации.
Напомним, что украинские защитники стали оснащать дроны Mavic шестью гранатами VOG вместо двух, как это было раньше.
Также сообщалось, что ВСУ получили новый роботизированный комплекс TerMIT с установленным на нем пулеметом Canik.