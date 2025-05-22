РФ ставит на вооружение новые ракеты "воздух-воздух" с ядерными боеголовками, — разведка США

РФ расширяет свой ядерный арсенал благодаря ракетам "воздух-воздух" с ядерной боевой частью. Такие ракеты создавались для истребителей еще во времена СССР, в частности ракеты Р-33, но они уже считаются устаревшими, поэтому создаются такие новые.

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Об этом пишет Defence Express.

Как отмечает издание, разведка США в публичном отчете "2025 Worldwide Threat Assessment" сообщила, что среди новых угроз со стороны РФ является расширение Россией своего ядерного арсенала благодаря ракетам "воздух-воздух" с ядерной боевой частью.

Наличие таких ракет в РФ не является новостью — дальнобойная Р-33 с "ядерным" снаряжением стояла на вооружении еще в советское время и о ее наличии россияне заявляли в прошлом году.

Но Р-33 разработана в 70-х годах под МиГ-31, а на вооружение была принята в 1981 году. По состоянию на сейчас ее характеристики уже отстали от реалий воздушного боя в современной войне. Дальность пуска ракеты составляет 120 км для базовой версии с полуактивным радиолокационным наведением. Заявлена еще версия Р-33С с активной радиолокационной ГСН, которую якобы разработали в 1990 году — 160 км, но Defence Express не может с точностью сказать, действительно ли они производились.

Ракета Р-33

По мощности ее боевой части в ядерном исполнении публичных данных нет, но вес обычной конвенционной боевой части у нее — 55 кг. В таком весе обычно выполняются маломощные ядерные заряды до 5 кг.

В Defence Express говорят, что основным кандидатом для развития направления "ядерных" ракет "воздух-воздух" является Р-37, также известная под названием РВВ-БД, которую тоже разрабатывали еще во времена СССР, и могли доработать только в 2010-х годах. На вооружение ракету приняли в 2014 году. Она имеет дальность 200 или 300 км для Р-37М. Обе версии имеют активную радиолокационную головку самонаведения. Вес боевой части на уровне 60 кг, что также позволяет разместить ядерный заряд.

Еще одним кандидатом на роль ядерной ракеты "воздух-воздух" является КС-172 на 400 км на базе ракеты к С-300В — 9М83 с дальностью до 400 км и весом боевой части 50 кг. Она имеет мощную активную радиолокационную головку самонаведения, которая, по декларациям, должна захватывать цель уже на дальности 80-100 км. Носителями этой ракеты должны быть Су-35 и Су-57.

Ракета Р-37

Еще во времена Холодной войны использование таких ядерных ракет планировалось против групп стратегических бомбардировщиков, которые имели, в частности, зенитные ракеты Bomarc с дальностью уничтожения целей до 800 км. И благодаря ядерному заряду решался вопрос точности и возможности поражения нескольких целей одним "выстрелом".

"Смысл применения ракет "воздух-воздух" объективно видится довольно сомнительным. Сейчас существуют все возможности для координированной воздушной атаки не только в тесном строю. В то же время, если РФ тратит ресурсы на эти средства, то очевидно у них есть понимание целесообразности такого расходования ресурсов", — отметили в Defence Express.

Напомним, что до конца 2025 года Украина получит весь пакет многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon, обещанных Норвегией.

Также сообщалось, что США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Это испытание является частью постоянного обязательства страны поддерживать надежные средства сдерживания, а не ответом на текущие мировые события.