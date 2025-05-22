РФ ставить на озброєння нові ракети "повітря-повітря" з ядерними боєголовками, — розвідка США

РФ розширює свій ядерний арсенал завдяки ракетам "повітря-повітря" з ядерною бойовою частиною. Такі ракети створювались для винищувачів ще за часів СРСР, зокрема ракети Р-33, але вони вже вважаються застарілими, тому створюються такі нові.

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Про це пише Defence Express.

Як зазначає видання, розвідка США в публічному звіті "2025 Worldwide Threat Assessment" повідомила, що серед нових загроз з боку РФ є розширення Росією свого ядерного арсеналу завдяки ракетам "повітря-повітря" з ядерною бойовою частиною.

Наявність таких ракет у РФ не є новиною — далекобійна Р-33 із "ядерним" спорядженням стояла на озброєнні ще за радянських часів і про її наявність росіяни заявляли минулого року.

Але Р-33 розроблена у 70-х роках під МіГ-31, а на озброєння була прийнята у 1981 році. Станом на зараз її характеристики вже відстали від реалій повітряного бою у сучасній війні. Дальність пуску ракети складає 120 км для базової версії з напівактивним радіолокаційним наведенням. Заявлена ще версія Р-33С з активною радіолокаційною ГСН, яку нібито розробили у 1990 році — 160 км, але Defence Express не може з точністю сказати, чи справді вони вироблялися.

Ракета Р-33

Щодо потужності її бойової частини у ядерному виконанні публічних даних немає, але вага звичайної конвенційної бойової частини у неї — 55 кг. У такій вазі зазвичай виконуються малопотужні ядерні заряди до 5 кг.

В Defence Express кажуть, що основним кандидатом для розвитку напрямку "ядерних" ракет "повітря-повітря" є Р-37, також відома під назвою РВВ-БД, яку теж розробляли ще за часів СРСР, і могли доробити лише у 2010-х роках. На озброєння ракету прийняли у 2014 році. Вона має дальність 200 або 300 км для Р-37М. Обидві версії мають активну радіолокаційну головку самонаведення. Вага бойової частини на рівні 60 кг, що також дозволяє розмістити ядерний заряд.

Ще одним кандидатом на роль ядерної ракети "повітря-повітря" є КС-172 на 400 км на базі ракети до С-300В — 9М83 з дальністю до 400 км і вагою бойової частини 50 кг. Вона має потужну активну радіолокаційну головку самонаведення, яка, за деклараціями, має захоплювати ціль вже на дальності 80-100 км. Носіями цієї ракети мають бути Су-35 та Су-57.

Ракета Р-37

Ще за часів Холодної війни використання таких ядерних ракет планувалось проти груп стратегічних бомбардувальників, які мали, зокрема, зенітні ракети Bomarc з дальністю знищення цілей до 800 км. Й завдяки ядерному заряду вирішувалось питання точності та можливості ураження кількох цілей одним "пострілом".

"Сенс застосування ракет "повітря-повітря" об'єктивно вбачається доволі сумнівним. Зараз існують всі можливості для координованої повітряної атаки не лише у тісному строю. Водночас, якщо РФ витрачає ресурси на ці засоби, то вочевидь в них є розуміння доцільності такого витрачання ресурсів", — зазначили в Defence Express.

Нагадаємо, що до кінця 2025 року Україна отримає весь пакет багатоцільових винищувачів F-16 Fighting Falcon, обіцяних Норвегією.

Також повідомлялося, що США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Це випробування є частиною постійного зобов'язання країни підтримувати надійні засоби стримування, а не відповіддю на поточні світові події.