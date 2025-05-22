Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ установили рекорд по уничтожению вражеских дронов: детали

Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ установили рекорд среди других бригад по уничтожению вражеских дронов дронами-перехватчиками.

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Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал командир группы "Терра" в составе 3-й ОШБр Николай Волохов.

По его словам, у россиян на фронте стало больше дронов, но и украинские бойцы тоже нарастили способность их уничтожать.

"Стало гораздо больше дронов, несмотря на это есть очень хорошая новость. Она лично очень хорошая для меня, как для человека, который непосредственно участвует. В прошлом месяце 3-я ОШБр по количеству электронных баллов установила рекорд", — заявил Волохов.

Он добавил, что это всеукраинский рекорд среди подразделений сбитых дронами дронов.

"Дронами и средствами РЭБ. Более 250 штук было сбито, это и "Орланы", это и FPV-дроны", — сказал командир группы "Терра".

Он отметил, что в воздушном пространстве трудно обнаружить дрон и тем более его уничтожить, но бойцы 3-й штурмовой это делают, и работа дронами вообще очень помогает, поскольку в ВСУ меньше артиллерии и танков и меньше пехоты.

Напомним, что в Торецке бойцы штурмового полка бригады Нацполиции "Ярость" дронами уничтожили российских пехотинцев, которые шли на штурм их позиций. Посреди дня в полный рост оккупанты нагло продвигались по одной из улиц города.

Также сообщалось, что ВСУ начали устанавливать на дроны 6 VOG с хвостовиками, напечатанными на 3D-принтере.