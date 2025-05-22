Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ встановили рекорд зі знищення ворожих дронів: деталі

Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ встановили рекорд серед інших бригад зі знищення ворожих дронів дронами-перехоплювачами.

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Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів командир групи "Терра" у складі 3-ї ОШБр Микола Волохов.

За його словами, у росіян на фронті побільшало дронів, але й українські бійці теж наростили здатність їх знищувати.

"Стало набагато більше дронів, попри це є дуже гарна новина. Вона особисто дуже хороша для мене, як для людини, яка безпосередньо бере участь. В минулому місяці 3-тя ОШБр за кількістю електронних балів встановила рекорд", – заявив Волохов.

Він додав, що це всеукраїнський рекорд серед підрозділів збитих дронами дронів.

"Дронами і засобами РЕБ. Понад 250 штук було збито, це і "Орлани", це і FPV-дрони", – сказав командир групи "Терра".

Він зауважив, що у повітряному просторі важко виявити дрон і тим паче його знищити, але бійці 3-ї штурмової це роблять, і робота дронами взагалі дуже допомагає, оскільки у ЗСУ менше артилерії і танків та менше піхоти.

Нагадаємо, що у Торецьку бійці штурмового полку бригади Нацполіції "Лють" дронами знищили російських піхотинців, які йшли на штурм їхніх позицій. Посеред дня у повний зріст окупанти нахабно просувалися однією з вулиць міста.

Також повідомлялося, що ЗСУ почали встановлювати на дрони 6 VOG з хвостовиками, надрукованими на 3D-принтері.