Трамп предлагает Европе оставить Украину и Россию один на один, — BILD

После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп позвонил лидерам ЕС и фактически анонсировал кардинальное изменение своей позиции по войне в Украине.

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Об этом пишет BILD со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания в немецком правительстве, Трамп отказался от требования к Путину о 30-дневном перемирии и больше не планирует вводить новые санкции против России, несмотря на предыдущие обещания европейским партнерам.

По словам источников, заявление Трампа о том, что "Россия и Украина теперь самостоятельно будут искать решение", вызвало шок среди участников разговора — канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Италии Джорджии Мелони и президента Украины Владимира Зеленского.

Один из собеседников BILD отметил, что после слов Трампа "все затаили дыхание", и ни один из участников не решился спросить прямо, идет ли речь об окончательном отказе США от поддержки Украины.

В немецком правительстве обеспокоены: в Берлине все серьезнее воспринимают риск того, что Вашингтон может полностью дистанцироваться от войны и снять санкционное давление с Москвы.

Недавно The New York Times также сообщал, что Трамп отказался присоединиться к санкционному давлению Европейского Союза на Россию после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным, поскольку стремится заключить с ним деловые соглашения.

Фокус также писал о том, что Трамп самоустраняется от мирных переговоров.