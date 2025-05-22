Трамп пропонує Європі залишити Україну і Росію сам на сам, — BILD

Після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп зателефонував лідерам ЄС і фактично анонсував кардинальну зміну своєї позиції щодо війни в Україні.

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Про це пише BILD з посиланням на свої джерела.

За даними джерел видання у німецькому уряді, Трамп відмовився від вимоги до Путіна щодо 30-денного перемир’я і більше не планує запроваджувати нові санкції проти Росії, попри попередні обіцянки європейським партнерам.

За словами джерел, заяву Трампа про те, що "Росія та Україна тепер самостійно шукатимуть рішення", викликала шок серед учасників розмови — канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, прем’єрки Італії Джорджії Мелоні та президента України Володимира Зеленського.

Один із співрозмовників BILD зазначив, що після слів Трампа "всі затамували подих", і жоден з учасників не наважився запитати прямо, чи йдеться про остаточну відмову США від підтримки України.

У німецькому уряді занепокоєні: у Берліні дедалі серйозніше сприймають ризик того, що Вашингтон може повністю дистанціюватися від війни та зняти санкційний тиск із Москви.

Нещодавно The New York Times також повідомляв, що Трамп відмовився приєднатися до санкційного тиску Європейського Союзу на Росію після розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним, оскільки прагне укласти з ним ділові угоди.

Фокус також писав про те, що Трамп самоусувається від мирних переговорів.