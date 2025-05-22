Мобилизация 2025: Минэкономики проводит проверку, кто потеряет бронирование (документ)

Часть работников могут после 28 мая потерять бронирование от мобилизации. Сохранят ли предприятия статус критических, может зависеть от того, пришлют ли они вовремя необходимые данные.

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Об этом 22 мая сообщили в "Новости Live", опубликовав письмо Министерства экономики от 19 мая 2025 года №27-11/37509-07.

Сейчас право на бронирование от мобилизации своих работников могут получить только предприятия, которые соответствуют условиям. Компании должны быть признаны критически важными для государства и Сил обороны. Бронь позволяет сотрудникам продолжать работать, отсрочив угрозу призыва.

Отсрочку забронированного работника могут аннулировать, если:

срок ее действия истек;

компания прекратила выпускать товары, выполнять работы или оказывать услуги, на основании которых получила критический статус;

предприятие лишили статуса критически важного.

Бронирование от мобилизации: что известно о проверке

В мае 2025 года Минэкономики проводит проверку, ища несоответствия компаний условиям. Мониторинг начинается с даты, когда конкретное предприятие было определено критическим или подтвердило такой статус. Такому бизнесу рекомендуют до 28 мая прислать на почту министерства пакет документов.

Этот пакет включает в себя:

выписка из системы органов Государственной налоговой службы относительно статуса расчетов плательщика с бюджетом и целевыми фондами, где расположены филиалы, представительства, другие обособленные подразделения с 1 января по 30 апреля 2025 года;

документы о праве собственности или аренды недвижимости для подтверждения деятельности на территории трех и более регионов страны.

Письмо Минэкономики, обнародованное в СМИ Фото: Новини live

Если компании, которые имеют филиалы или обособленные подразделения, не пришлют необходимые данные, они рискуют потерять право на бронирование своих сотрудников.

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