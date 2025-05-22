На основании наличия трех и более детей отсрочку от призыва в военное время могут получить их отчимы, если предоставят полный пакет необходимых документов.

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Во время действия военного положения в Украине военнообязанные, при наличии оснований, предусмотренных ст.23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право на отсрочку. Фокус получил от юриста перечень документов, которые должен предоставить военнообязанный для получения отсрочки от призыва на службу.

Правила отсрочки для многодетных

"В соответствии с п. 3 статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Однако, это право не распространяется на лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца", — сообщила адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль.

Право на отсрочку имеют женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет Фото: korrespondent.net

Необходимые документы

Для оформления отсрочки многодетному отцу или отчиму прежде всего следует подать заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП.

Кроме заявления, многодетный военнообязанный должен предоставить ряд важных документов

Заметим, что в приложении 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного Постановлением № 560 определено, что, кроме самого заявления, военнообязанный должен предоставить следующие важные документы:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного;

с указанием отцовства военнообязанного; документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате алиментов (подтверждается информацией из Единого реестра должников, который может сделать онлайн сам военнообязанный. Для этого следует перейти по ссылке в Единый реестр должников и выполнить следующие действия.

Выбрать "Поиск должников", "Физическое лицо". Заполнить необходимые данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. В окне "Категория взыскания" выбрать "Взыскание алиментов". Нажав "Поиск", получаете информацию, которая содержится о вас в Реестре. Нажать "Сформировать документ" (Загружаете PDF для печати).

Важно

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один из нижеперечисленных документов: свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании, или решение суда об установлении факта нахождения ребенка на содержании военнообязанного, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

Право на отсрочку имеют мужчины, содержащие трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая неродных детей Фото: Serhii Mykhalchuk / Getty Images

Что изменилось для отчимов

Согласно постановлению Кабмина № 519 от 6 мая 2025 года, право на отсрочку также имеют мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая неродных детей (падчериц или пасынков). Однако здесь есть несколько условий:

отчим должен фактически воспитывать и обеспечивать содержание детей;

проживают в браке с матерью этих детей;

имеют документы, подтверждающие отсутствие у малолетних, несовершеннолетних падчерицы, пасынка матери, отца, деда, бабушки, совершеннолетних братьев и сестер или о том, что такие лица не могут по уважительным причинам предоставлять им надлежащее содержание.

Право на отсрочку имеют мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, в частности неродных детей. Однако здесь есть несколько условий

Напомним, в июне 2025 года в Украине могут призвать мужчин в возрасте 25-60 лет, за исключением тех, кто имеет официальное право на отсрочку или бронирование. Фокус уже сообщал, кого это касается.

Фокус также писал, что во время всеобщей мобилизации часть украинцев "злоупотребляет" аспирантурой, поэтому Кабмин изменил правила подготовки для аспирантов, введя с этого года новые экзамены на 3 курсе.