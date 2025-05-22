На підставі наявності трьох і більше дітей відстрочку від призову у воєнний час можуть отримати їхні вітчими, якщо нададуть повний пакет необхідних документів.

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Під час дії воєнного стану в Україні військовозобов’язані, за наявності підстав, передбачених ст.23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають право на відстрочку. Фокус отримав від юристки перелік документів, що має надати військовозобов’язаний для отримання відстрочки від призову на службу.

Правила відстрочки для багатодітних

"Відповідно до п. 3 статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Однак, це право не поширюється на осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці", — повідомила адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель" Анна Даніель.

Право на відстрочку мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років Фото: korrespondent.net

Необхідні документи

Для оформлення відстрочки багатодітному батькові чи вітчиму передусім слід подати заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП.

Окрім заяви, багатодіний військовозобов’язаний має надати низку важливих документів

Зауважимо, що у додатку 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Постановою № 560 визначено, що, окрім самої заяви, військовозобов’язаний має надати наступні важливі документи:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

із зазначенням батьківства військовозобов’язаного; документ, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати аліментів (підтверджується інформацією з Єдиного реєстру боржників, який може зробити онлайн сам військовозобовязаний. Для цього слід перейти за посиланням до Єдиний реєстру боржників і виконати наступні дії.

Обрати "Пошук боржників", "Фізична особа". Заповнити необхідні дані: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків. У вікні "Категорія стягнення" обрати "Стягнення аліментів". Натиснувши "Пошук", отримуєте інформацію, яка міститься про вас у Реєстрі. Натиснути "Сформувати документ" (Завантажуєте PDF для друку).

Важливо

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один із нижчеперелічених документів: свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей (трьох і більше) або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного, а також договір про сплату аліментів на дитину.

Право на відстрочку мають чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, включаючи нерідних дітей Фото: Serhii Mykhalchuk / Getty Images

Що змінилося для вітчимів

Згідно з постановою Кабміну № 519 від 6 травня 2025 року, право на відстрочку також мають чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, включаючи нерідних дітей (падчерок або пасинків). Проте тут є декілька умов:

вітчим має фактично виховувати та забезпечувати утримання дітей;

проживають у шлюбі з матір’ю цих дітей;

мають документи, що підтверджують відсутність у малолітніх, неповнолітніх падчерки, пасинка матері, батька, діда, бабусі, повнолітніх братів та сестер або про те, що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне утримання.

Право на відстрочку мають чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, зокрема нерідних дітей. Проте тут є декілька умов

Нагадаємо, у червні 2025 року в Україні можуть призвати чоловіків віком 25-60 років, за винятком тих, хто має офіційне право на відстрочку або бронювання. Фокус вже повідомляв, кого це стосується.

Фокус також писав, що під час загальної мобілізації частина українців "зловживає" аспірантурою, тож Кабмін змінив правила підготовки для аспірантів, запровадивши з цього року нові іспити на 3 курсі.